La dernière mise à jour de Call of Duty : Warzone ajoute plus de restrictions au classement

La dernière mise à jour de Call of Duty : Warzone ajoute des restrictions au nouveau mode de jeu Classé, limitant le nombre d’armes des joueurs lors des combats. Outre ces nouvelles restrictions, cette mise à jour de Call of Duty : Warzone apporte de nombreux correctifs au jeu, mettant fin à certains problèmes qui ont refait surface avec le lancement de la Saison 4.

Call of Duty : Warzone a été lancé en 2022, et depuis, de nombreux fans de Battle Royale apprécient le jeu et tout le nouveau contenu apporté par le développeur. Depuis le lancement de la nouvelle saison, de nombreux joueurs ont exploré la nouvelle carte ajoutée au jeu, et de nombreux fans apprécient l’expérience, partagent des moments amusants et débloquent le nouveau pass de combat contenant de nombreux nouveaux plans d’armes, des skins d’opérateurs, et bien plus encore. Le mode de jeu classé de Call of Duty : Warzone a fait l’objet de restrictions dans les mises à jour précédentes, mais le développeur du jeu ne semble pas vouloir s’arrêter, puisque cette nouvelle mise à jour en a ajouté d’autres.

La mise à jour du 21 juin de Call of Duty : Warzone a apporté de nouvelles restrictions au mode de jeu Classé, ainsi que des corrections de bugs et des modifications générales de certains modes de jeu. Selon les notes de patch de la mise à jour du 21 juin, les joueurs classés de Call of Duty : Warzone ne peuvent pas utiliser le fusil à pompe KV Broadside, les balles explosives des fusils de précision et les munitions Dragon’s Breath des fusils à pompe. Ces changements d’équilibre vont mélanger les styles de jeu des joueurs, car ces types de munitions étaient utilisés dans d’autres modes de jeu pour tuer les joueurs d’un seul coup de tête, ce qui permettait aux joueurs expérimentés d’éliminer les menaces ennemies à distance. Depuis l’ajout des munitions explosives au jeu, de nombreux joueurs de Call of Duty : Warzone ont créé des snipers capables de tuer des joueurs en un seul coup, mais avec ces nouveaux changements, les joueurs classés ne pourront plus faire de même.

📢#Warzone Ranked Play: The most recent playlist update correctly applies the previously announced KV Broadside restriction for Warzone Ranked Play. The KV Broadside will appear unrestricted in custom loadout menus until a future update but is restricted in-game. https://t.co/mgWiIxgUJk — Treyarch Studios (@Treyarch) June 20, 2023

Outre ces changements d’équilibre, la nouvelle mise à jour de Call of Duty : Warzone a apporté quelques corrections concernant le skin d’opérateur IO ajouté dans la Saison 4. Selon le développeur, l’opérateur présentait des incohérences entre les matchs et le lobby, et après cette mise à jour, cela devrait être terminé. La nouvelle carte de Call of Duty : Warzone a également fait l’objet d’une petite modification : le développeur du jeu a réduit la vitesse à laquelle le premier cercle se referme, donnant ainsi aux joueurs plus de chances d’entrer dans la zone de sécurité au début du match.

Depuis l’ajout du mode de jeu classé de Call of Duty : Warzone, de nombreux joueurs ont apprécié l’expérience compétitive. Ce mode de jeu permet aux joueurs compétitifs de gagner des récompenses exclusives, de monter en grade et de prouver aux autres joueurs qu’ils sont les meilleurs dans chaque match. Ces restrictions obligeront les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque rencontre, car il sera plus difficile qu’auparavant d’abattre un joueur ennemi.

Call of Duty : Warzone – Mise à jour du 21 juin – Notes de mise à jour

GÉNÉRALITÉS

Ajustements

Vondel | Tous les modes

Chronométrage des cercles

Réduction de la vitesse de fermeture du premier cercle

CORRECTIONS DE BUG

Correction d’un problème où l’icône du complexe Koschei apparaissait incorrectement dans le jeu.

Correction d’un problème où le rocher de la mission de niveau 3 de Black Mous donnait une progression incohérente.

Correction d’un problème où une cache de ravitaillement près du Beach Club sur l’île d’Ashika n’était pas enregistrée comme ouverte dans la zone démilitarisée.

Correction d’un problème où certains joueurs étaient incapables de déployer des

Killstreaks malgré l’indication que le Killstreak était prêt à être utilisé dans la bataille royale.

Correction d’un problème où les joueurs avaient du mal à déplacer la sélection en surbrillance pour sélectionner la section des clés avec une manette dans la zone démilitarisée.

Correction d’un problème où les améliorations FOB pour les boss tués ne comptaient pas pour le joueur lorsqu’un coéquipier portait le coup de grâce au boss.

Correction d’un problème où la progression de la mission Lotus blanc “Acheter 8 objets dans une station d’achat” ne suivait pas correctement pour certains joueurs.

Correction d’un problème où le défi du transporteur de plaques de communication ne suivait pas les meurtres de Wheelson dans la zone démilitarisée.

Correction d’un problème où quelques missions sont auto-complétées pour certains joueurs dans la zone démilitarisée.

Correction d’un problème où la destruction du Bullfrog depuis l’intérieur d’un véhicule n’attribuait pas de progression pour la mission PMC “Strike Team” dans la DMZ.

Correction d’un problème où les missions s’affichaient comme déjà terminées et empêchaient la progression de la mission Phalanx dans la zone démilitarisée.

RESTRICTIONS DE JEU DANS LA ZONE DE GUERRE

Armes

KV Broadside

Pièces jointes

Fusils à pompe

Munitions au souffle de dragon

Fusils de sniper

Munitions explosives

Le KV Broadside et les accessoires listés apparaîtront sans restriction dans les menus de chargements personnalisés jusqu’à une prochaine mise à jour, mais ils sont restreints en jeu et apparaîtront comme tels dans les chargements une fois que vous serez en match.

Le butin au sol sera mis à jour ultérieurement pour tenir compte de ces nouvelles restrictions.

Rappel : Les paramètres compétitifs de la zone de guerre en jeu classé sont le fruit d’un effort de plusieurs équipes pour offrir des matchs compétitifs et équitables. Les restrictions sont mises à jour en fonction des données et des commentaires, et les objets restreints peuvent revenir dans une prochaine saison après avoir subi des modifications d’équilibre.

MISES À JOUR RÉCENTES

Correction d’un problème d’incohérence de l’animation de la peau de l’opérateur Io entre le lobby et le jeu.