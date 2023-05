La deuxième saison de Baki Hanma enfin datée avec une bande-annonce épique !

Dans le cadre de l’anime il est normal de trouver des héros brisés. Un exemple clair est celui de Saitama dans One Punch Man qui, d’un seul coup et avec une histoire divertissante, achève ses ennemis. À un niveau peut-être plus “réaliste”, nous trouvons Baki un combattant d’arts martiaux qui a l’impression que personne ne peut le battre.

Sur Netflix, il est possible de regarder l’une des nombreuses versions de Baki dans l’anime. Vous pourrez même apprécier que la qualité de l’animation est certainement élevée et que les combats peuvent être crus et, dans une certaine mesure, cruels en raison de tous les graphiques. Si vous avez aimé cette série, c’est le moment de vous réjouir.

Baki Hanma Season 2 | Official Trailer | Netflix

Cet été, précisément le 26 juillet, nous aurons sur Netflix la deuxième saison de Baki Hanmacon avec l’arrivée de ce qui semble être un homme qui a été enfermé dans la glace, qui s’appelle Pickle et qui a la force de combat d’une bête.

Le protagoniste est surexcité.

Il est clair que cet anime ne manquera pas de moments dramatiques, et encore moins de combats mémorables, alors la meilleure chose à faire est de se rendre sur le service de streaming de Netflix et d’en profiter.

De quoi parlera la deuxième saison de Baki sur Netflix ?

La première partie de la deuxième saison de Baki arrivera le 26 juillet sur Netflix et racontera l’histoire de Pickle ou la guerre de Pickle. La seconde partie racontera l’histoire de l’arc Père contre Fils, qui arrivera le 24 août.

Il est certain que nous aurons droit à des combats vraiment sauvages, brutaux et passionnants. Une troisième saison n’a pas été confirmée, mais nous pensons qu’il s’agira d’une saison que beaucoup voudront voir.