La fenêtre de sortie de la saison 4 de Sex Education sur Netflix révélée

Après une longue attente depuis la sortie de la saison 3 en septembre 2021, Netflix vient d’annoncer la fenêtre de diffusion de la saison 4 de Sex Education.

La saison 4 de Sex Education a enfin une fenêtre de diffusion, grâce à une annonce récente de Netflix. Diffusée pour la première fois sur le streamer en 2019, Sex Education suit Otis (Asa Butterfield), un élève de l’école secondaire Moordale, qui fait équipe avec Maeve (Emma Mackey) pour créer une clinique clandestine de thérapie sexuelle pour leurs camarades. La saison 3 de la série à succès est sortie en septembre 2021 et, jusqu’à présent, les nouvelles concernant la date de sortie de la saison 4 ont été difficiles à obtenir.

Aujourd’hui, lors de l’événement virtuel Upfront de Netflix (via Collider), le streamer révèle que la saison 4 de Sex Education sortira cet automne. Malheureusement, la société ne révèle pas de date exacte ou de mois spécifique pour le retour de la série.

Tout ce que nous savons sur la saison 4 de Sex Education

Bien que la saison 4 de Sex Education n’arrive pas avant plusieurs mois sur les écrans, des détails ont déjà été révélés sur la prochaine série d’épisodes. À en juger par ce qui a été partagé jusqu’à présent, la saison 4 représentera un bouleversement créatif majeur pour la série, avec l’arrivée de nouveaux scénaristes. L’un des éléments de la série qui devrait connaître de grands changements est son casting.

Il a été confirmé que plusieurs membres du casting ne reviendraient pas pour la saison 4 de Sex Education, notamment Simone Ashley (Olivia), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rakhee Thakrar (Ms Sands). Les stars Mackey et Ncuti Gatwa (Eric) ont également confirmé que, si la série est renouvelée pour une saison 5, elles ne reviendront pas. La saison 4 s’enrichit toutefois d’un certain nombre de nouveaux acteurs, dont Dan Levy, Jodie Turner-Smith, Thaddea Graham, Marie Reuther, Alexandra James, Anthony Lexa, Felix Mufti et Iman Yahshua.

En plus de la mise à jour de la distribution de la saison 4 de Sex Education, la série devrait également changer de décor. Après la fermeture de Moordale à la fin de la saison 3, la plupart des personnages iront au Cavendish Sixth Form College, qui a été annoncé comme étant plus progressif et plus avancé sur le plan technologique. Maeve, quant à elle, partira aux États-Unis pour étudier dans une université réputée. De nombreuses questions restent en suspens concernant la saison 4 de Sex Education, mais les téléspectateurs ont désormais une meilleure idée de la date de retour de la série.