La fin de Spider-Man : Across The Spider-Verse expliquée

La fin de Spider-Man : Across the Spider-Verse risque de faire grincer des dents certains spectateurs – voici ce que les fans doivent savoir à ce sujet.

Spider-Man : Across the Spider-Verse avait de grandes attentes de la part des fans et des critiques qui ont fait l’éloge du premier film, qui a contribué à définir le genre de l’animation à notre époque. Avec l’une des durées les plus longues jamais atteintes par un film d’animation (2 heures et 16 minutes) et un nombre impressionnant de caméos provenant littéralement de tout le Spider-Verse, le deuxième film du Spider-Verse a non seulement répondu à ces attentes, mais les a largement dépassées.

Au cours des deux heures que dure Across the Spider-Verse, une incroyable variété de styles d’animation est utilisée, du style classique du Spider-Verse pour Miles au style abstrait et radicalement changeant de Spider-Punk. Le fait est que ceux qui ont travaillé sur Spider-Man : Across the Spider-Verse ont déployé beaucoup d’efforts pour réaliser un film d’animation aussi étonnant, ce qui se voit jusqu’à la fin.

Que se passe-t-il dans Across The Spider-Verse ?

Il se passe beaucoup de choses dans ce film de Spider-Man, dont le protagoniste principal est Miles Morales. Dans le premier film, Spider-Man : Into the Spider-Verse, Miles Morales a été mordu par une araignée radioactive qui ne venait pas de son univers, mais d’un autre univers où l’araignée était censée mordre quelqu’un d’autre destiné à devenir Spider-Man. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis le premier film, et les fans vont maintenant retrouver Miles Morales dans Across the Spider-Verse après avoir passé beaucoup de temps en tant que Spider-Man dans sa version de New York City.

Après que Gwen Stacy ait rencontré Spider-Man 2099 et Spider-Woman dans un autre univers, elle est recrutée par un groupe de “Spider-People” qui travaillent ensemble pour résoudre les anomalies liées à Spider-Man dans le multivers. Après avoir commis l’erreur de le dire à Miles, ce dernier découvre que ce groupe de Spider-People s’assure également que tous les événements ” canon ” se produisent dans toutes les lignes temporelles de Spider-Man. C’est ainsi que le père de Miles Morales a été tué lors d’un affrontement avec Spot. Après avoir découvert cela, Miles s’est enfui de la “Spider-Society” pour sauver son père. Cela a donné lieu à une course-poursuite multiverselle pour capturer Miles Morales, avec la quasi-totalité du Spider-Verse à la poursuite de Miles.

Comment se termine Across The Spider-Verse ?

Après que Miles Morales ait découvert que la Société de l’Araignée s’assure également que les événements canoniques se produisent dans la chronologie de chaque personne-araignée, il échappe aux personnes-araignées et se précipite pour sauver son père, qui est “destiné” à être tué dans un accident avec le méchant Spot. Pour retourner dans son univers, Miles doit utiliser la machine de la Spider-Society, qui renvoie les anomalies dans leurs univers respectifs, mais si les fans s’en souviennent, l’araignée qui a mordu Miles venait de la Terre-42. C’est important car cette araignée a modifié l’ADN de Miles, ce qui signifie que la machine a lu l’ADN de Miles comme étant celui de la Terre-42 et l’a envoyé dans cet univers. La Terre 42 se retrouve sans Spider-Man pour protéger la ville de New York, jonchée de criminels et de voyous qui envahissent les rues.

Au lieu de tuer l’oncle Aaron, le père de Miles a été tué, laissant Aaron en vie et en bonne santé. Après avoir retrouvé son oncle Aaron, Miles est kidnappé au moment où ils se retrouvent seuls. Miles se réveille alors dans l’appartement de son oncle Aaron, où il est attaché à un sac de boxe, un peu comme Miles l’a fait avec Peter B. Parker dans Into the Spider-Verse. À ce moment-là, Gwen réalise que Miles n’est jamais revenu dans l’univers qui lui revient de droit, et elle crée sa propre équipe pour sauver Miles et, espérons-le, aider à empêcher la Société des araignées d’empêcher des icônes spécifiques comme Oncle Ben d’être sauvées. Jusqu’à présent, il semble que Gwen ait recruté l’équipe originale de Into the Spider-Verse pour l’aider à accomplir sa mission (Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham et Peni Parker). Ils sont accompagnés de Pavitr Prabhakar, nouvellement introduit, pour aider Gwen et Miles. Pavitr a accepté de rejoindre l’équipe après que Miles ait sauvé le père de Meera Jaine (l’intérêt amoureux de Pavitr).

En voyant le visage d’Aaron et l’aspect sinistre de son oncle, Miles s’est efforcé d’expliquer comment il avait été projeté dans cet univers et qu’il savait qu’Aaron ne voulait pas être le Patrouilleur. Mais les fans ont été choqués quand Aaron a déclaré qu’il n’était même pas le Patrouilleur. Ensuite, les fans ont vu un plan de quelqu’un se cachant au-dessus d’Aaron et de Miles, vêtu de la tenue du Patrouilleur. La personne a rampé pour rencontrer Miles face à face et lui a demandé si le père de Miles était toujours en vie dans son univers. Le Patrouilleur se démasque alors pour révéler Miles de la Terre 42, qui est devenu le Patrouilleur dans cet univers. Avec un tel suspense, Across the Spider-Verse s’est terminé abruptement, laissant les fans avec des centaines de questions sans réponse.

Comment Across The Spider-Verse prépare-t-il la suite ?

Sony avait déjà annoncé qu’il n’y aurait pas une seule suite à Into the Spider-Verse, mais deux films supplémentaires. Le premier est Across the Spider-Verse, et le troisième, qui a été nommé Beyond the Spider-Verse. Spider-Man : Beyond the Spider-Verse sortira en salles le 29 mars 2024. Pour faire place à une suite, Across the Spider-Verse laisse les fans sur un énorme cliffhanger alors que Miles est capturé par une version alternative de lui-même, qui est devenu Prowler.

Les fans ne peuvent s’attendre qu’à certaines choses dans Beyond the Spider-Verse, car tout peut arriver dans un monde où les univers et les personnages-araignées sont infinis. Ce à quoi s’attendent les fans de Spider-Man, c’est que Miles devra se confronter à lui-même sur la Terre 42 et peut-être même à l’oncle Aaron. Cet affrontement pourrait avoir lieu pendant que Gwen et son équipe de Spider-People s’efforcent de retrouver Miles et de le sauver de l’univers où il a été envoyé. Si Gwen trouve enfin Miles, ils pourront travailler ensemble pour arrêter la Spider-Society et faire comprendre que le “canon” n’est pas nécessaire à l’existence du multivers.

Y aura-t-il une scène post-crédits dans Spider-Man : Across The Spider-Verse ?

Une fois que les fans ont retrouvé Miles Morales face à lui-même en tant que Prowler dans un autre univers (Earth-42), le film se termine brusquement. De nombreux fans de Marvel resteront peut-être dans l’espoir de voir d’autres scènes pendant ou après le générique, mais il n’y en a pas.

Bien qu’il n’y ait pas de scènes après le générique dans Across the Spider-Verse, il est fortement recommandé aux fans de rester dans les parages et d’admirer la scène du générique. Elle permet non seulement de savoir qui a travaillé sur Across the Spider-Verse, mais aussi de découvrir d’autres œuvres d’art utilisées dans l’animation et de vibrer au son d’une des chansons que Metro Boomin’ a produites pour le film Spider-Man.