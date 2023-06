La FTC pourrait demander une injonction pour bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis s’apprêterait à déposer une injonction dans le but de bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. Cette nouvelle intervient moins de deux mois après que les autorités de régulation britanniques ont bloqué l’achat d’Activision, ce qui indique que la FTC va probablement adopter une position similaire à l’égard de l’opération.

Microsoft s’est efforcée de s’attirer les faveurs des autorités de régulation à propos de son acquisition d’Activision, en formant de multiples partenariats de dix ans avec les plateformes Nvidia, Nintendo, Ubitus, Boosteroid et EE. L’entreprise a même décidé de publier des pages entières de publicité dans les journaux sur l’achat d’Activision dans l’espoir d’obtenir l’approbation des autorités. Malgré les efforts de Microsoft, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a bloqué l’opération en avril, mais l’entreprise a depuis fait appel de la décision de l’autorité de régulation. Entre-temps, il semble que la FTC s’apprête à prendre ses propres mesures, alors que la situation se trouve sous les feux de la rampe.

Selon un rapport de CNBC, la FTC va déposer une injonction lundi pour bloquer l’acquisition en cours d’Activision Blizzard par Microsoft. Par le biais d’une injonction, la FTC cherche à empêcher l’opération de se concrétiser avant la date limite du 18 juillet. Commentant la nouvelle, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l’entreprise se réjouissait de pouvoir présenter son cas à la cour fédérale. Il a ajouté que Microsoft pensait que “l’accélération de la procédure judiciaire aux États-Unis apporterait en fin de compte plus de choix et de concurrence sur le marché”. Pour l’instant, la FTC n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, mais il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront pour Microsoft dans l’environnement réglementaire américain.

Par ailleurs, la FTC a déjà intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard en décembre dernier. Cela signifie que l’affaire sera portée devant son juge administratif interne et qu’elle sera examinée en août. À la suite de cette décision, Microsoft aura la possibilité de faire appel de la décision devant un tribunal fédéral si elle ne va pas dans le sens de l’entreprise. L’entreprise a déjà laissé entendre qu’elle pourrait poursuivre l’accord avec Activision Blizzard même en l’absence de l’approbation de la FTC. Il semble donc que l’accord pourrait être soumis à un tribunal fédéral tôt ou tard.

Alors que la CMA et la FTC ont manifesté leur opposition, l’Union européenne a choisi d’approuver l’accord avec Activision sous certaines conditions. Dans le cadre de l’accord, Microsoft devra offrir une licence gratuite aux consommateurs de l’Espace économique européen, où tout titre d’Activision Blizzard pourra être diffusé via d’autres services de streaming de jeux. Le président de Microsoft a même confirmé que l’entreprise appliquerait cette mesure à l’échelle mondiale, ce qui signifie que n’importe quel joueur serait théoriquement en mesure de diffuser n’importe quel titre d’Activision via n’importe quel service de streaming de jeux. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment les choses évolueront si la demande d’injonction de la FTC aboutit avant la date limite du 18 juillet.