La fuite de la bêta de Tekken 8 laisse présager le Summer Game Fest

Le 8 juin, nous pourrons connaître la date de sortie et la disponibilité de cette bêta de Tekken 8.

Tout semble indiquer que nous aurons droit à une bêta de Tekken 8 très prochainement. Il y a quelques semaines, on parlait déjà de cette possibilité puisqu’un produit était apparu sur Steam faisant référence à Tekken 8 CNT, un acronyme qui signifie Closed Network Test. Cela avait déjà mis la communauté du jeu en alerte, mais aujourd’hui, de nouvelles fuites confirment presque ce secret de polichinelle.

La page produit de Steam indique à nouveau qu’il y aura une version bêta de Tekken 8, mais elle précise également une date, indiquant que cette version bêta sera disponible le 8 juin. Cette date a beaucoup de sens, car le 8 juin est le Summer Game Fest et il est possible que le gala nous offre un nouveau gameplay du jeu ainsi que l’annonce de cette fuite de bêta.

Quelle est la date de sortie de Tekken 8 ?

“Nous planifions beaucoup de projets. Tekken 8 est également en cours de développement avec pour objectif de sortir au cours de l’année fiscale 2023 ou plus tard.”

C’est ce qu’a répondu Bandai Namco lorsqu’on l’a interrogé récemment sur la date de sortie du jeu.

Cela signifie que la sortie du jeu très attendu se fera entre avril 2023 et mars 2024.

Le Summer Game Fest donnera-t-il une date de sortie à Tekken 8 ?

Restez à l’affût de toute annonce officielle concernant la bêta de Tekken 8, nous serons là pour vous tenir au courant. En attendant, ayez les réflexes affûtés et les doigts prêts à exécuter les coups les plus dévastateurs, car Tekken 8 arrive sur Xbox Series X|S, PS5 et PC, promettant une expérience de combat qui laissera les joueurs bouche bée.