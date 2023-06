La fuite sensationnelle de Jason dans Grand Theft Auto 6 : Un indice captivant de l’annonce prochaine de GTA 6 !

Un acteur que l’on dit impliqué dans Grand Theft Auto 6 pourrait annoncer la révélation imminente du titre tant attendu. Cela fait près de cinq ans que Rockstar n’a pas livré de jeu et près de dix ans depuis Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 6 est donc devenu le jeu vidéo AAA le plus important et le plus attendu de ces dernières années.

Ces dernières années, les rumeurs et les fuites se sont multipliées autour du sixième opus de la célèbre franchise Grand Theft Auto, connue dans le monde entier. L’année dernière, une fuite massive s’est répandue sur Internet, révélant au public une collection de captures d’écran et de séquences de jeu de Grand Theft Auto 6. Ces fuites semblaient presque confirmer que Vice City, une ville moderne, serait le lieu central du jeu, ainsi que les deux protagonistes : un frère et une sœur. Il est important de noter qu’aucune de ces informations n’a été officiellement confirmée par Rockstar. Cependant, quelqu’un qui, selon les rumeurs, serait au cœur de la production, pourrait être en train de dévoiler le titre que les fans de Grand Theft Auto attendent depuis une dizaine d’années.

Bryan Zampella, un acteur dont on dit qu’il jouera l’un des protagonistes de Grand Theft Auto 6 nommé Jason, a fait un live Instagram avec l’ancien développeur de Rockstar Joseph L Rubino, portant une chemise bleue à fleurs presque identique à celle portée par le protagoniste emblématique de Grand Theft Auto : Vice City, Tommy Vercetti. Dans le clip, Rubino mentionne brièvement un titre non annoncé sur lequel ils ont tous deux travaillé, présumant qu’il s’agit de GTA 6. Rubino a également évoqué son travail sur l’imminent Forza Motorsport de Xbox, ce qui a amené Zampella à plaisanter sur le vol de voitures, une action qui est au cœur de l’expérience Grand Theft Auto. De plus, ils parlent à demi-mot de se retrouver à Miami, alors que Bryan Zampella plaisante en disant qu’il a une mission à accomplir.

The voice actor of GTA 6’s protagonist, Jason hinted at his role during an Instagram live with a Rockstar Games cinematographer, talking about an unannounced project, meeting Keanu Reeves (Cyberpunk 2077’s voice actor) in Miami, stealing cars and doing a mission. pic.twitter.com/Osk0wpAV9S — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 16, 2023

De la chemise à la batte de baseball que tient Zampella au début du clip, en passant par le fait de voler des voitures et de faire la fête dans des clubs de Miami, tout cela donne l’impression que les rumeurs concernant Vice City pourraient être fondées. Cependant, selon le profil LinkedIn de Joseph L Rubino, il a quitté Rockstar en janvier 2016 pour devenir directeur des cinématiques pour Assassin’s Creed Odyssey d’Ubisoft. À l’époque, Rockstar était probablement occupé à préparer Red Dead Redemption 2 pour sa sortie en 2018, donc si Grand Theft Auto 6 était en préparation en 2016, c’était probablement très tôt, sans qu’il soit nécessaire d’impliquer Zampella pour l’instant. Cependant, il ne s’agit que de spéculations.

Take-Two Interactive ayant récemment fait allusion à une sortie majeure en 2024-2025, il semble de plus en plus que des informations concrètes et officielles sur Grand Theft Auto 6 pourraient très bien arriver bientôt, et le comportement de Bryan Zampella dans le clip Instagram semble le confirmer. Le comportement de Bryan Zampella dans le clip Instagram semble aller dans ce sens. Peut-être que le prochain dixième anniversaire de Grand Theft Auto 5 serait le moment idéal pour une telle révélation mégatonnique.