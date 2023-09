La Legion Go de Lenovo : la fusion ultime entre Steam Deck et Nintendo Switch

L’IFA débute techniquement aujourd’hui à Berlin, mais il semble que Lenovo l’ait remporté haut la main. Par le passé, j’ai beaucoup félicité la société pour sa volonté d’essayer de nouvelles choses dans le monde souvent statique de l’électronique grand public, et elle est vraiment sortie des sentiers battus.

Une grande partie de l’IFA s’est concentrée sur l’aspect des jeux – en particulier à travers sa ligne de produits Legion, et il y a deux ajouts importants qui méritent d’être mentionnés ici. Tout d’abord, il y a les lunettes Legion, qui constituent une véritable nouveauté. Dans un monde qui manque de vision cohérente en matière de réalité augmentée, le fabricant chinois mise sur le jeu. Il ne s’agit pas de jeux occasionnels, mais plutôt de jeux sur PC.

Il existe certaines caractéristiques communes avec la vision d’Apple pour la Vision Pro. On pourrait dire qu’il s’agit d’une approximation de l’informatique spatiale. La description la plus précise est probablement celle d’un “écran portable”. Ici, cependant, le système est censé se rapprocher d’un grand moniteur de jeu. Il y parvient grâce à l’inclusion de panneaux Micro-OLED, avec une résolution de 1 920 x 1 080 pour chaque œil, couplée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Compte tenu de tout cela, il est impressionnant que la société ait réussi à maintenir le prix à 329 € (tout est relatif, les amis). La sortie est prévue en octobre, en même temps que la Legion Go.

J’ai vu beaucoup de comparaisons avec la Switch de Nintendo, en raison de son traitement embarqué, via l’AMD Ryzen Z1 Extreme – contrairement au streaming de la Steam Deck. L’avantage de jouer localement devrait être clair pour tous ceux qui ont rencontré la moindre latence avec le cloud gaming.

L’ordinateur de poche est doté d’un écran QHD Plus de 8,8 pouces et d’une batterie de taille raisonnable de 49,2 Wh. Il est conçu pour jouer à des jeux PC, ce qui représente une belle source de revenus. Elle dispose de 16 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To. Les commandes détachables de type Switch sont également une touche agréable. Il vous en coûtera 699 €.