La liste des joueurs de Mortal Kombat 1 vient peut-être de fuiter

Mortal Kombat 1 sera lancé dans quelques mois, mais nous ne connaissons toujours pas son roster complet. Ed Boon a fait quelques rappels en tweetant le line-up de MK4, et nous avons appris au Summer Game Fest que Kenshi et Goro sont de retour, mais à part cela, nous ne connaissons que la gamme standard de personnages – Kitana, Johnny Cage, Sub-Zero, Raiden, Mileena, etc. Cependant, une fuite pourrait bien avoir changé la donne, en partageant 19 personnages qui seraient présents dans le roster de MK1.

La liste complète a été partagée par @thethiny sur Twitter, qui a déclaré qu’elle provenait “des personnes qui nous ont donné la bande-annonce avant qu’elle ne soit publiée, ainsi que des personnes qui nous ont donné des détails sur le mode histoire, et des informations qu’Ed Boon a confirmées hier“.

Havik

Reiko

Nitara

Li Mei

Ashrah

Sub-Zero

Scorpion

Smoke

Reptile

Liu Kang

Kung Lao

Raiden

Shang Tsung

Kitana

Mileena

Tanya

Sindel

Johnny Cage

Kenshi

D’après @thethiny, le roster complet comprendra 24 personnages, il y a donc encore de la place pour cinq autres dans cette liste. Il est intéressant de noter qu’il s’agit de la liste principale, et non de la liste Kameo, ce qui signifie que plusieurs personnages de l’ère 3D pourraient revenir en tant que combattants à part entière. Cela signifie également qu’ils auront des rôles plus importants dans l’histoire, plutôt que des caméos (à ne pas confondre avec les Kameos que j’ai mentionnés).

Si vous n’avez jamais entendu parler de certains de ces noms, je vais vous présenter les plus obscurs. Havik a fait ses débuts dans Mortal Kombat : Deception et jouable pour la dernière fois dans Armageddon, il est décrit comme le Clerc du Chaos, semant les graines de l’anarchie plutôt que d’être strictement bon ou mauvais. Comme vous vous en doutez, il vient du Chaosrealm. Ensuite, nous avons Reiko – elle a fait ses débuts dans Mortal Kombat 4, ce qui correspond bien à l’allusion de Boon, et dans la chronologie originale, elle était un général de l’armée de Shao Kahn.

Nitara fait également son apparition dans Deadly Alliance. Nous ne les avons pas vus depuis Armageddon, mais ils sont apparus dans le film de 2021. C’est une vampire qui a passé la majeure partie de son temps dans l’histoire originale à essayer de séparer son royaume d’Outworld. Lin Mei a également fait ses débuts dans Deadly Alliance et était jouable pour la dernière fois dans Armageddon. C’est une guerrière d’Outworld issue d’un village qui a été réduit en esclavage par Shang Tsung et Quan Chi. Enfin, nous avons Ashrah, qui a fait ses débuts dans Deception. Il s’agit d’un démon du Netherrealm, mais aussi d’une chasseuse de démons. Vous remarquez une tendance ? Beaucoup de rappels de l’ère 3D.

Les autres sont apparus plus récemment, vous reconnaîtrez donc probablement les noms. Mais Armageddon, qui a été la dernière apparition d’un grand nombre de ces personnages de l’ère 3D (en dehors de brèves apparitions non jouables dans le mode histoire), a été lancé en 2006. Cela fait donc longtemps. Mais si cette liste est légitime, les fans de l’ère 3D vont être comblés.