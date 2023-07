La liste finale et définitive des combattants de Mortal Kombat 1: Qui sont-ils?

Vous êtes impatient de connaître la date de sortie de Mortal Kombat 1 ? Nous avons ici la liste officielle des joueurs du remake et ce à quoi ressemble le gameplay de Mortal Kombat 1 !

Non, Mortal Kombat n’aura pas de suite, mais un remake. La date de sortie de Mortal Kombat 1 est prévue pour le 19 septembre 2023 et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam. Nous partageons avec vous dans cet article le gameplay et le roster officiel de Mortal Kombat 1 en prévision de sa sortie prochaine.

Liste officielle de Mortal Kombat 1 (à ce jour)

Nous avons dressé la liste de tous les personnages confirmés qui apparaîtront dans le jeu. Bien entendu, il ne s’agit que d’une liste partielle et nous la mettrons à jour au fur et à mesure que la date de sortie du remake de Mortal Kombat 1 approchera. Vous trouverez ci-dessous la liste officielle de Mortal Kombat 1 :

Sub Zero (Bi-Han)

Bi-Han était autrefois connu sous le nom de Noob Saibot et de l’ancien Sub-Zero. Il s’agit d’un assassin Lin Kuei qui a fait ses débuts en tant qu’un des rares personnages originaux dans le premier jeu Mortal Kombat en tant que Sub-Zero original – un manteau qui a ensuite été transmis à son jeune frère Kuai Liang après sa mort. Bi-Han est ensuite revenu en tant qu’Elder Sub-Zero dans Mortal Kombat en 2011, et revient en tant que Sub-Zero dans le prochain Mortal Kombat 1.

Smoke (Tomas Vrbada)

Tomas Vrbada, communément appelé Smoke, est également connu sous le nom d’Enenra. Smoke est également un assassin Lin Kuei transformé en cyborg dans la série Mortal Kombat. Smoke est apparu pour la première fois en tant que personnage secret injouable dans Mortal Kombat II, sous la forme d’un humain, avant de devenir un personnage jouable dans Mortal Kombat 3, sous la forme d’un cyborg.

Scorpion (Hanzo Hasashi)

Hanzo Hasashi, plus connu sous le nom de Scorpion, est un ninja ressuscité dans la série de jeux de combat et est présenté comme la mascotte de la série. Scorpion est l’un des rares personnages originaux à avoir fait ses débuts dans le premier jeu d’arcade Mortal Kombat. Avec Raiden et Sub-Zero, il est l’un des personnages jouables de tous les jeux Mortal Kombat. Au fil des différentes versions des jeux Mortal Kombat, Scorpion a été un antagoniste malavisé après sa résurrection suite à la mort de sa famille et de son clan. Depuis, il a suivi le camp du mal par vengeance et colère.

La pluie

Rain est un demi-dieu, fils du dieu Argus et demi-frère des demi-dieux Taven et Daegon. Prince édénique désireux de s’emparer du trône de l’Outremonde, Rain cherche à se venger de son propre père pour la mort de sa mère. Rain a été vu pour la première fois dans Ultimate Mortal Kombat 3 mais n’était pas un personnage jouable jusqu’à ce qu’il bénéficie d’une histoire plus étoffée dans les versions console de salon du jeu, où il devient un personnage récurrent de la série.

Mileena

Mileena est une expérience génétique créée par le sorcier Shang Tsung. Elle est également l’une des filles adoptives de l’empereur du monde extérieur Shao Kahn et agit comme l’un de ses hommes de main dans l’intrigue du jeu. Mileena, l’un des antagonistes de la série, est un clone hybride mutant de Kitana. Elle a été créée dans les fosses de chair de Shang Tsung à la demande de Shao Kahn, qui était de plus en plus paranoïaque à l’idée que Kitana apprenne un jour la vérité et se retourne contre lui. Mileena revient en tant que personnage jouable dans le remake de Mortal Kombat.

Johnny Cage (Jonathan Carlton)

Jonathan Carlton, plus connu sous le nom de Johnny Cage, est l’un des personnages centraux de la série aux côtés de Raiden et de Liu Kang, mais il transmet plus tard le flambeau à Cassie Cage, sa propre fille. Johnny Cage est une star du cinéma d’action et un artiste martial qui fait partie des sept personnages originaux du premier jeu Mortal Kombat. Il est l’un des personnages les plus populaires du jeu et s’avère être l’un des plus populaires également.

Kitana

Kitana a beau être une princesse vieille de 10 000 ans, elle est considérée comme jeune par le royaume d’Edenia. Elle est la belle-fille loyale de Shao Kahn, mais plus tard, on a craint qu’elle ne soit son ennemie. C’est ce qui a poussé Shao Kahn à laisser Shang Tsung créer un clone de Mileena. Kitana a également été considérée comme un intérêt amoureux subtil de Liu Kang, même après qu’il ait été assassiné par l’Alliance Mortelle. Même si elle a été loyale envers Shao Kahn pendant la majeure partie de sa vie, elle l’a trahi et s’est ralliée aux Terriens parce qu’elle se sentait coupable, ce qui l’a amenée à douter d’elle-même, à remettre en question la moralité de ses actions et à se mettre en colère après avoir découvert la vérité sur son passé et sur son véritable père, le roi Jerrod.

Liu Kang

Liu Kang est l’un des personnages les plus populaires de la série, aux côtés de Johnny Cage, Sub-Zero et Raiden. Il est connu pour être le plus grand guerrier de Earthrealm et a vaincu de nombreuses personnes pour prouver ses capacités. Tout au long de la série, il est présenté comme le héros principal après être devenu le premier champion du tournoi de Mortal Kombat. Il était considéré comme une menace par Shao Kahn et ses plans, c’est pourquoi Shang Tsung a toujours vu Liu Kang comme une épine dans leur pied. Liu Kang est un membre de la Société du Lotus Blanc qui s’entraîne à l’Académie Wu Shi où il a été assassiné par l’Alliance Mortelle de Shang avec Quan Chi. Bien sûr, il sera ressuscité plus tard, mais ce sera sous la forme d’un zombie qui a tué des centaines d’innocents qu’il avait juré de protéger.

Raiden

Dieu éternel du tonnerre, Raiden est l’un des personnages les plus mémorables et l’un des premiers dieux jouables du jeu. Il reste l’un des personnages majeurs, servant de deutéragoniste derrière Liu Kang. Raiden a la particularité, avec Scorpion et Sub-Zero, d’apparaître dans toutes les générations de jeux Mortal Kombat en tant que personnage jouable. Sans doute l’un des personnages les plus puissants de tous les jeux Mortal Kombat, Raiden est le protecteur de Earthrealm.

Kenshi Takahashi

Kenshi Takahashi est un épéiste aveugle doté de capacités télékinésiques et pyschokinétiques. D’origine eurasienne, c’est un épéiste rebelle qui voue une haine amère à Shang Tsung, dont la tromperie a coûté la vie à Kenshi. Kenshi a fait ses débuts en 2002 dans Mortal Kombat : Deadly Alliance, où il a toujours été présent dans le scénario de la série en libérant Ermac du contrôle de l’empereur du monde extérieur Shao Kahn. Il rejoint les Forces Spéciales aux côtés de Jax et Sonya Blade, cherchant à faire tomber Mavado et sa faction Red Dragon.

Kung Lao

Kung Lao est un ancien moine de Shaolin et un membre de la Société du Lotus Blanc comme Liu Kang. Il est apparu pour la première fois dans la série Mortal Kombat, dans Mortal Kombat II. Kung Lao se tient dans l’ombre de son ancêtre, le Grand Kung Lao, mais contrairement à ce dernier, il ne souhaite pas devenir un champion et préfère vivre une vie remplie de paix. Cela a changé plus tard, car il est maintenant plus désireux de prouver qu’il est l’égal, voire le meilleur, de Liu Kang. Sa volonté de se montrer meilleur que Liu Kang l’a transformé en un personnage extrêmement prétentieux et immature, issu d’un profond sentiment d’insécurité et d’un complexe d’infériorité à l’égard de Liu Kang.

Shang Tsung

Puissant sorcier voleur d’âmes, Shang Tsung est le méchant de la série qui sert d’hôte au traditionnel tournoi de Mortal Kombat. Il est l’un des rares personnages originaux du premier jeu d’arcade Mortal Kombat, dont il était le principal antagoniste et le boss final injouable. Shang Tsung est un métamorphe qui a besoin de consommer des âmes pour préserver sa santé et sa vie. Ce personnage est l’incarnation même de la ruse et de la décadence, comme le montre sa préférence pour les fêtes somptueuses, les grands palais et les vêtements élégants. C’est un subordonné loyal de Shao Kahn, qui suit tous les ordres que lui donne l’Empereur.

Gameplay de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 est un jeu de combat qui a trente ans d’histoire. Les joueurs peuvent choisir un personnage parmi une liste de personnages connus de Mortal Kombat. Ils pourront ensuite combattre d’autres personnages de l’univers de Mortal Kombat. Cependant, ce jeu introduit une nouvelle fonctionnalité appelée les Kameo Fighters. Les Kameo Fighters sont la version de ce jeu des Assist Characters, une fonctionnalité disponible dans de nombreux jeux de combat. Bien que peu de détails soient disponibles pour l’instant, on peut s’attendre à ce que ces personnages aient des attaques spéciales qui les aideront en plein combat. Cette fonctionnalité modifie la façon dont les matchs se déroulent, permettant aux joueurs de mélanger leurs styles de jeu.

De plus, le jeu proposera un mode Histoire qui utilisera une toute nouvelle narration cinématique qui présentera “des rebondissements inattendus sur les rivalités classiques et des histoires originales pour le large éventail de combattants légendaires”. Plus de détails sur les modes en ligne et hors ligne seront bientôt disponibles, à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie de Mortal Kombat 1, le 19 septembre 2023.