La mise à jour 10.1.5 de World of Warcraft fait brièvement réapparaître un ancien méchant

Un personnage emblématique semble revenir dans World of Warcraft avec la mise à jour 10.1.5, mais avec un temps d’apparition quelque peu réduit. Le fil conducteur des mises à jour de contenu de Dragonflight a été la dragonnade de bronze. L’héritage d’Aile de mort s’étant achevé dans Embers of Neltharion, l’histoire s’éloigne peu à peu du Chevalier dragon noir pour se tourner vers les Gardiens du temps. Ainsi, le patch 10.1.5 de Dragonflight proposera de nouvelles journées Eon’s Fringe qui renverront les joueurs dans le passé, à des moments cruciaux de l’histoire de World of Warcraft.

Plus récemment, Blizzard Entertainment a retiré une quête controversée de World of Warcraft de la nouvelle série de quêtes, car elle impliquait que les joueurs s’assurent qu’Alexstrasza reste captive du clan Dragonmaw afin de préserver le bon déroulement du temps. Étant donné qu’Alexstrasza a été victime d’abus sexuels au cours de ces événements, de nombreux joueurs ont trouvé cette quête de très mauvais goût, en particulier à cause des commentaires comiques désabusés de Chromie. Parmi tous les moments clés de la longue histoire de World of Warcraft, il y avait sûrement une meilleure option.

D’après la nouvelle version du Public Test Realm, rapportée par Wowhead, il semblerait que Blizzard ait trouvé la quête parfaite pour la remplacer. Bien qu’il ait été définitivement rayé de la carte dans les Terres de l’ombre, les fans pourront revoir Arthas Menethil à un moment qui a sans doute ouvert la voie à sa descente dans les ténèbres. La quête demandera aux joueurs de World of Warcraft de remplacer les pierres glacées qui brisent les pattes avant d’Invincible, car la mort du noble destrier d’Arthas lui a endurci le cœur et l’a poussé à commettre l’Abattage de Stratholme.

Cet événement est familier aux fans de World of Warcraft qui ont lu le roman Arthas de Christie Golden, et il est fascinant de le voir se dérouler en jeu pour la première fois. Le fait d’être contraint d’abréger les souffrances d’Invincible devient un moment déterminant pour le personnage d’Arthas Menethil, car on peut affirmer qu’il ne serait jamais devenu Chevalier de la mort si Invincible avait survécu à sa chute. Étant donné la popularité mémorielle de l’Invincible ressuscité au sein de la communauté, le fait de remonter dans le temps permet également de créer l’une des montures les plus emblématiques de World of Warcraft.

En fin de compte, la nouvelle quête quotidienne est certainement une amélioration par rapport à la quête d’Alexstrasza qui a été supprimée. Les quêtes quotidiennes d’Eon’s Fringe tournent autour du thème de l’impact des petits changements sur le temps, et la mort d’Invincible s’inscrit parfaitement dans ce contexte. Le scénario culmine dans le nouveau mégadonjon centré sur l’Infinite Dragonflight, et les joueurs pourront obtenir une arme légendaire de World of Warcraft dans l’un de ses combats de boss.