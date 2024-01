La Nintendo Switch 2 pourrait avoir dans ses cartons le remake le plus attendu d’une saga exclusive

L’un des grands mouvements attendus dans le secteur du jeu vidéo au cours de cette année 2024 est l’annonce de la Nintendo Switch 2, la nouvelle console du grand N qui serait une évolution du modèle actuel, il ne faut donc pas s’attendre à des révolutions. Bien sûr, l’un des grands atouts continuera d’être son catalogue, c’est pourquoi il y a déjà des rumeurs selon lesquelles elle pourrait venir avec un nouveau jeu 3D Mario et même une trilogie inattendue. Cependant, l’une des sorties les plus attendues de la génération actuelle pourrait enfin devenir réalité.

L’un des initiés les plus réputés de Nintendo, Zippo, affirme que la Nintendo Switch 2 inclura dans son catalogue l’un des jeux les plus demandés par les fans de la série Xenoblade. Au-delà d’être un remaster comme le réclame la majeure partie de la communauté, le leaker affirme que Xenoblade Chronicles X recevra un remake dédié à la nouvelle console que la firme de Kyoto est en train de préparer. “J’ai entendu dire par des sources proches de la situation que MonolithSoft développe un remake complet de son titre sous-estimé sur Wii U, Xenoblade Chronicles X”, commente Zippo dans un nouveau billet de blog.

“Sorti en 2015, ce titre est arrivé à un moment où la Wii U était malheureusement déjà en déclin après deux années consécutives de faibles ventes, de sorte que beaucoup ont manqué le jeu, y compris moi-même. De l’avis général, le jeu est excellent et est en fait le premier jeu Nintendo actuel à embrasser un monde ouvert, avant même Breath of the Wild. Monolith a de nombreux titres en développement pour la prochaine console de Nintendo, et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg”, poursuit l’initié. Pour l’instant, il s’agit d’une rumeur, mais ce serait une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent profiter à nouveau de Xenoblade Chronicles X.

La Nintendo Switch 2 devrait sortir fin 2024.

Dans la lignée des rumeurs concernant la Nintendo Switch 2, tout porte à croire qu’elle sera disponible cette année, même s’il faudra attendre les phases finales pour qu’elle devienne une réalité. Si la présentation devrait avoir lieu entre février et mars, sa sortie est prévue pour septembre et octobre, il restera donc encore de nombreux mois avant de pouvoir en profiter.