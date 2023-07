La nouvelle mise à jour de Call of Duty: Warzone apporte une solution aux problèmes de performance pour une expérience de jeu plus fluide !

Les développeurs de Call of Duty : Warzone ont publié un correctif censé résoudre les problèmes de performances sur PC liés aux faibles taux d’images par seconde résultant de la mise à jour Warzone Season 4 Reloaded, apparemment non optimisée, publiée le 12 juillet. Alors que de nombreux amateurs de jeux de tir à la première personne ont été enthousiasmés par les nombreuses nouveautés apportées au jeu, la mise à jour Reloaded de Call of Duty : Warzone s’est révélée être un véritable cauchemar pour un grand nombre de joueurs sur PC.

Dès l’arrivée de la Saison 4, de nombreux fans de Warzone qui préféraient vivre l’action intense de la bataille royale sur leur PC ont commencé à remarquer de sérieuses baisses de performances dans le jeu. Certains joueurs ont affirmé que leur FPS avait chuté de plus de la moitié, tandis que d’autres ont déclaré que la mise à jour était si mal optimisée que même le fait de baisser les paramètres graphiques ne permettait pas d’améliorer sensiblement le framerate. Même les joueurs disposant d’une plate-forme de jeu haut de gamme ont rencontré de nombreux problèmes techniques. À en juger par les nombreuses critiques suscitées par la mise à jour, les développeurs de Warzone ont été contraints de trouver rapidement une solution aux problèmes techniques du jeu, sous peine de s’aliéner une grande partie de la communauté du jeu.

Le 21 juillet, Infinity Ward a publié le correctif tant attendu, censé résoudre tous les problèmes de performances rencontrés par les joueurs PC depuis la précédente mise à jour de Call of Duty : Warzone. Les développeurs du jeu ont déclaré que le patch se concentrait principalement sur l’optimisation afin d’assurer une expérience de jeu plus fluide et d’améliorer les performances globales pour les utilisateurs de PC. Grâce à ce correctif, les joueurs peuvent désormais s’attendre à une stabilité accrue et à des taux de rafraîchissement plus élevés.

📢 #MWII #Warzone A new update to further address PC performance issues was released this morning. We are continuing to monitor game performance. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 21, 2023

Cela dit, de nombreux utilisateurs de médias sociaux sont sceptiques quant aux effets du nouveau correctif. Alors que certains joueurs de Call of Duty : Warzone semblent bénéficier d’une expérience de jeu plus fluide, d’autres se plaignent de subir encore de graves chutes de vitesse, des problèmes de lag et même des problèmes de latence qui remontent à la Saison 3 de Warzone. Certains joueurs sont également mécontents que la correction n’ait pas pu être mise en place avant la finale nord-américaine de l’étape 2 des World Series of Warzone, qui s’est déroulée en début de semaine, le 20 juillet.

Pour certains, il semblerait que les développeurs de Warzone se soient davantage concentrés sur l’équilibre du jeu plutôt que sur la résolution des problèmes d’optimisation redoutés qui affectaient l’expérience de la bataille royale. Bien que l’accent mis par les développeurs sur l’optimisation soit louable, les avis de la plupart des joueurs sur la dernière saison de Warzone donnent l’impression que les joueurs préféreraient un jeu exempt de défauts technologiques. Il reste à voir si le dernier patch de Warzone réussira à atténuer les défauts du jeu ou si des interventions supplémentaires seront nécessaires.