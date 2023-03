La nouvelle mise à jour de la PS5 ajoute Discord, la prise en charge du VRR à 1440p

La grande mise à jour 7.0 pour la PS5 a officiellement commencé à être distribuée aux utilisateurs, avec comme principale fonctionnalité la prise en charge de Discord. Testée à l’origine en version bêta, l’intégration de Discord dans les consoles PS5 permettra d’organiser des chats vocaux entre les différentes plates-formes matérielles et de partager des écrans.

L’une des autres nouveautés de la mise à jour est la prise en charge du VRR à une résolution de 1440p, qui permettra des performances visuelles plus fluides lors de l’utilisation d’un écran HDMI 2.1 compatible VRR à cette résolution si un jeu prend en charge le VRR. La mise à jour comprend également une icône “Rejoindre une partie” dans les discussions de groupe, une tuile “Amis qui jouent” permettant de voir quels jeux sont actifs dans votre cercle social, et l’option permettant de télécharger manuellement des captures de jeux sur l’application PlayStation.



Discord voice chat on PlayStation 5 console

Parmi les autres fonctionnalités de qualité de vie, citons des options de migration des données sauvegardées de la PS4 vers la PS5, le transfert de données de la PS5 vers la PS5, des améliorations pour les lecteurs d’écran et des mises à jour des périphériques sans fil pour la manette DualSense. Il est intéressant de noter qu’une version limitée d’une nouvelle fonction de capture de jeu est en cours de déploiement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les utilisateurs de ces pays pourront utiliser des commandes vocales pour enregistrer des séquences de jeu.

En prononçant – ou en criant, selon votre configuration de jeu – des commandes vocales telles que “Hey PlayStation, capture ça” et “Hey PlayStation, commence l’enregistrement”, vous pourrez sauvegarder votre jeu. Vous pouvez également sauvegarder une durée spécifique de votre jeu, de 15 secondes à 60 minutes, en demandant à votre console de capturer une quantité spécifique de séquences. Par exemple, pour enregistrer 5 minutes, il suffit de dire “Hey PlayStation, capture les cinq dernières minutes”.

La mise à jour 7.0 est un téléchargement de 1,1 Go et arrive à un moment intéressant pour Sony et sa marque PlayStation. Avec la fin de la pénurie de PS5 selon Jim Ryan, le patron de PlayStation, plus de 30 millions d’unités vendues dans le monde en décembre 2022, et le lancement de PlayStation VR 2 en février, 2023 s’annonce comme une année importante avant le lancement de Final Fantasy XVI en juin et de Marvel’s Spider-Man 2 plus tard dans l’année.