La PlayStation 5 Pro est confirmée et débarque fin 2024, annonce un leaker fiable !

Il n’est pas rare que les consoles reçoivent une version slim ou pro plus tard dans la génération. Alors que des rumeurs concernant une version pro de la PlayStation 5 circulent depuis des mois, une fuite vient de donner plus de détails. Comme ses spécifications et sa date de sortie.

C’est l’initié Tom Henderson, qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé, qui a partagé cette information. Selon lui, la PlayStation 5 Pro est déjà en cours de développement sous le nom de code Trinity. Elle serait également en préparation depuis le début de l’année 2022.

L’initié a affirmé que Sony prévoit déjà d’envoyer des kits de développement pour la version pro à différents studios. Ce processus débutera en novembre 2023. D’après les spécifications qu’il a partagées, ce modèle atteindra une plus grande stabilité de FPS à la résolution 4K. Il disposera également d’un nouveau mode de performance 8K.

Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée et qu’il y ait encore des facteurs à prendre en compte, Sony a déjà une fenêtre de sortie en tête. Selon Henderson, la PlayStation 5 Pro devrait sortir en novembre 2024. L’achèteriez-vous si c’est vrai ?

Quelles sont les autres informations sur la PlayStation révélées par l’initié ?

L’initié pense que PlayStation n’a pas d’autres projets matériels en cours de préparation. Bien que des rumeurs persistent sur le fait qu’une version “slim” est également en préparation. Cependant, ses sources lui ont donné des détails sur la PS6.

Bien entendu, il s’agit d’un projet qui ne fait que prendre forme, et il n’y a donc pas encore de spécifications. Ce que l’on sait, c’est que Sony prévoit une sortie en 2028. Cette génération pourrait donc être l’une des plus longues, et ceux qui achèteront la PS5 Pro auront encore le temps d’en profiter. Que pensez-vous de cette information ?