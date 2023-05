La PlayStation aurait pu nous épater, mais elle ne l’a pas fait

Le 24 mai, PlayStation a organisé une nouvelle présentation après presque deux ans d’absence. De toute évidence, les attentes des fans étaient très élevées. Sans compter que les rumeurs ont fait monter la tension.

Cependant, une fois le moment venu, le résultat était tout simplement bon. Surtout du côté de la PlayStation, avec ses exclusivités et ses titres de première partie. En réalité, il n’y a pas eu beaucoup d’informations substantielles. C’est pourquoi nous nous demandons si le salon était à la hauteur de l’engouement qu’il a suscité.

Le PlayStation Showcase a fait de grandes annonces, mais très peu d’exclusivités.

Le PlayStation Showcase a certainement réservé de nombreuses surprises qui méritaient que les joueurs s’y attardent. Le remake de Metal Gear Solid 3, Phantom Blade 0 et Alan Wake II sont quelques-unes des bonnes surprises de cette présentation. Il s’agit toutefois de titres multiplateformes. Plusieurs d’entre eux seront également jouables à la fois sur PC et sur Xbox.

À notre avis, cela enlève plusieurs points. Non pas que nous voulions entrer dans la guerre des consoles, mais parce que le nom de l’événement est justement PlayStation Showcase. Les fans de la marque étaient impatients de voir ce que l’entreprise leur réservait en exclusivité. Au final, il y a eu des exclusivités, mais très peu. Pourquoi faire un événement d’une heure alors que notre matériel sera disponible partout ?

Bien sûr, il y a eu des annonces exclusives pour les plateformes de Sony. Les plus accrocheuses ont été le gameplay de Spider-Man 2, les titres PS VR2 et la révélation de leur “ordinateur de poche”. Cependant, en dehors de la suite du héros arachnide, les autres annonces ont reçu un accueil très mitigé.

Cela s’explique principalement par deux raisons. Le PS VR2 est encore un périphérique auquel très peu de gens ont accès. Quant au nouveau PlayStation Project Q, il ne répond pas vraiment à un besoin réel du marché. En effet, il n’est pas vraiment portable, puisqu’il faut toujours être à proximité de sa console et disposer d’un bon wi-fi pour l’utiliser. Un véritable successeur de la PSP aurait peut-être été plus intéressant.

Les fans de la console de Sony attendent toujours les mêmes exclusivités qu’avant la présentation.

Bien que 2023 présente quelques exclusivités PlayStation 5 sous la forme de Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI, on s’attendait à plus d’informations. De nombreux titres de première partie annoncés par la société dans le passé n’ont pas encore été dévoilés. Le salon a été l’occasion idéale de les présenter.

Des titres comme Stellar Blade, Wolverine et The Last of Us multiplayer en font partie. Les fans attendent depuis un certain temps de nouvelles informations à leur sujet, mais jusqu’à présent, rien. Un simple échantillon de gameplay aurait suffi, étant donné qu’à l’exception de Stellar Blade, aucun d’entre eux n’a montré à quoi il ressemblerait. De plus, une bande-annonce en images de synthèse ne génère pas le même enthousiasme après tant d’échecs que nous avons connus.

N’oublions pas non plus que bon nombre de ceux qui ont regardé le PlayStation Showcase espéraient sans doute quelque chose de nouveau. Peut-être une suite dont nous n’avions pas connaissance, le retour d’une franchise bien-aimée ou une nouvelle propriété intellectuelle prometteuse.

Au final, il semble que nous ayons quitté le PlayStation Showcase avec les mêmes informations qu’à l’aller. Final Fantasy XVI et Spider-Man 2 ont présenté de nouvelles avant-premières, certes, mais ces jeux ont déjà pratiquement captivé les consommateurs. Pourquoi ne pas se lancer à corps perdu ?

Devrions-nous nous inquiéter de l’avenir de PlayStation ?

Il est évident que des centaines, voire des milliers de commentaires ont prédit le pire pour PlayStation après la présentation. À notre avis, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Après tout, nous avons déjà mentionné quelques projets que l’entreprise a en préparation. S’ils fonctionnent bien, ils pourraient lui rapporter de très bons chiffres. Sans compter que les ventes de consoles et de logiciels sont actuellement très bonnes.

Nous ne pouvons pas nier que cette présentation était une évidence. Une occasion d’enthousiasmer les fans pour l’avenir, qui est venue et repartie sans avoir eu d’impact majeur. Espérons que la prochaine fois qu’ils décideront d’organiser un tel événement, ils se concentreront sur leur marché et non sur des jeux que tout le monde aura. Après tout, ces salons ne s’appellent pas Multiplatform Showcases, n’est-ce pas ?