La prochaine génération sonore : Casque et écouteurs sans fil pour la PlayStation !

Playstation 5 Standard Console

Technologie Tempest 3D AudioTech pour une immersion sonore exceptionnelle, un retour haptique et des gâchettes adaptatives via la manette DualSense pour ressentir l'impact et les effets de vos actions dans le jeu (sur une sélection de jeux PS5). Temps de chargement quasi instantané pour les jeux PS5 (installés) grâce à un disque dur solid-state ultra-rapide. L'interface utilisateur a été conçue pour offrir un accès instantané à presque toutes les options du système sans quitter le jeu. Réalisme inégalé grâce à la technologie de rendu Ray Tracing Light, prise en charge de la technologie HDR pour des couleurs vives et dynamiques, possibilité de jouer en 4K et 8K sur les jeux et les écrans compatibles. Profite d'un chargement ultra-rapide grâce à un SSD ultra-rapide, d'une expérience de jeu plus réaliste grâce au retour haptique, aux touches de déclenchement adaptatives et à l'audio 3D, ainsi que d'une toute nouvelle génération de jeux PlayStation incroyables. Contenu : 1 x console Sony PlayStation 5, 1 x contrôleur DualSense, 1 x base, connexions : 1 port HDMI 2.1, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port Ethernet, dimensions de la console (LxHxL) : 390 mm x 104 mm x 260 mm (sans support), poids : 4,5 kg, couleur : blanc