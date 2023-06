La prochaine version de GTA Online devrait s’appuyer sur un concept moderne

Si « Grand Theft Auto Online » permet aux joueurs de passer de « Grand Theft Auto 5 » à l’incontournable « Grand Theft Auto 6 », la prochaine version du jeu multijoueur en ligne sera l’une des plus grandes innovations du capitalisme. .

shopping en ligne. Dix ans après sa sortie, Grand Theft Auto Online continue d’apporter de nouveaux contenus aux joueurs grâce à des mises à jour annuelles comprenant de nouveaux véhicules, de nouvelles armes, de nouvelles missions, et plus encore. Cependant, bien que ces mises à jour démontrent les ambitions créatives du développeur et enrichissent l’expérience de jeu du joueur, GTA Online n’a pas optimisé l’expérience d’achat dans l’univers.

En tant que série, GTA a développé sa satire afin d’équilibrer un gameplay rempli d’action, bien que surréaliste, avec son émulation du monde réel. Bien que les parodies de marques et d’entreprises existantes aient probablement été créées pour contourner les lois sur les droits d’auteur, GTA 5 démontre que ces imitations bon marché peuvent être plus qu’un simple substitut de l’original. Ainsi, tout comme Lifeinvader de GTA 5 parodie l’omniprésence des médias sociaux tels que Facebook, GTA Online a l’opportunité idéale d’exploiter la résurgence du shopping en ligne et d’effectuer une plongée satirique dans l’e-commerce, le consumérisme et le besoin insatiable des méga-corporations d’en avoir toujours plus.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour parodier le shopping en ligne

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un concept “nouveau”, l’achat en ligne est devenu un sujet brûlant pour de nombreuses personnes, principalement en raison des entreprises qui s’en chargent. Qu’il s’agisse du traitement inhumain de leurs employés, de la destruction des syndicats empêchant ces mêmes employés d’améliorer leurs conditions de travail, ou du pouvoir qu’elles exercent en dominant le marché en ligne, il y a beaucoup de choses que GTA Online pourrait viser et dont il pourrait faire la satire. Puisque Covid-19 a provoqué un blocage mondial et augmenté la dépendance des gens aux achats en ligne, GTA Online pourrait parodier des entreprises comme Amazon, Walmart et d’autres en utilisant la pandémie comme porte d’entrée vers des problèmes plus importants.

Alors qu’une parodie d’Amazon générerait de nombreux messages anticapitalistes tels que les dangers des monopoles d’entreprise et le mépris du bien-être humain au profit des profits, GTA Online pourrait équilibrer la critique des PDG et de ces entreprises avec celle des consommateurs qui continuent d’acheter chez eux. Après tout, ces entreprises n’existent que grâce à leurs clients, et avec le consumérisme inhérent au capitalisme, les gens sont tout à fait disposés à continuer à faire des achats en ligne. De la même manière que les gens alimentent les médias sociaux de Lifeinvader dans GTA 5, GTA Online pourrait refléter les défauts du commerce électronique des deux côtés.

Le shopping en ligne a beaucoup à offrir GTA Online

Au-delà de l’évocation de marques réelles par le biais de noms, de palettes de couleurs et de slogans, le shopping en ligne via les téléphones des joueurs crée un moyen immédiat et pratique d’acquérir toutes sortes d’objets, d’armes et autres sans avoir à se rendre dans des lieux particuliers comme les ateliers automobiles de GTA Online. Non seulement cela pourrait constituer une attaque passive contre le désir des consommateurs d’être livrés le jour même ou le lendemain et même critiquer la simplicité inquiétante de l’obtention d’armes à feu dans l’Amérique d’aujourd’hui, mais cela pourrait aussi refléter les “innovations” que tentent actuellement les entreprises de commerce électronique. Par exemple, le drone de livraison dystopique d’Amazon est tellement absurde qu’il ne demande qu’à être ajouté à GTA Online.

De plus, alors qu’une contrepartie satirique d’une entreprise comme Amazon ou Walmart aiderait à économiser, au sens figuré et au sens propre, la façon dont les joueurs achètent des choses dans GTA Online, cette même entreprise pourrait devenir une partie intégrante de GTA 6, de GTA Online et d’autres jeux. Si GTA continue de refléter le monde réel, le commerce électronique devra tôt ou tard être abordé, non seulement parce qu’il s’agit d’un pilier de la vie moderne, mais aussi parce qu’il offre un potentiel dans le jeu. Des personnages ou des missions pourraient être liés à cette entreprise, comme le protagoniste employé qui souhaite une vie meilleure ou un casse pour voler un dirigeable de livraison, et peut-être avec un antagoniste mégalomane inspiré par le PDG.