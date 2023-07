La résurrection explosive : EA fait son grand retour dans l’univers du MMA avec UFC 5, ravivant la passion des combattants !

EA a annoncé son retour dans les jeux vidéo d’arts martiaux mixtes avec UFC 5 dans un tweet dépouillé qui promet plus d’informations en septembre.

Le tweet ci-dessous, qui comprend également un logo, se lit comme suit : “Prochainement”.

Coming soon #UFC5 Full reveal September 2023 🗓️ Sign up for more news

➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023

La série de jeux UFC d’EA Sports est basée sur l’Ultimate Fighting Championship et a démarré avec EA Sports UFC en juin 2014. Il s’agissait du premier jeu UFC depuis que THQ a vendu la licence à Electronic Arts.

EA Sports UFC 2 est sorti en mars 2016, avant qu’EA Sports UFC 3 ne soit lancé en février 2018. EA Sports UFC 4 est ensuite sorti en août 2020, laissant la série tranquille pour les trois dernières années. Dans sa critique de 8/10, IGN a qualifié UFC 4 de “suite largement itérative qui resserre certaines parties plus lâches, apporte quelques ajustements intelligents ici et là, et ne fait pas trop bouger le bateau”.

Le mois dernier, EA a procédé à un remaniement interne majeur qui a scindé EA Games et EA Sports, la première étant rebaptisée “EA Entertainment”, ce qui indique qu’EA a l’intention de se développer au-delà des jeux dans la mesure du possible. Cam Weber, qui a connu une ascension fulgurante grâce aux jeux de football d’EA, continue de diriger EA Sports.