La saison 2 d’Ahsoka” est une réalité et est déjà en cours de développement

La deuxième saison de Ahsoka est déjà une réalité, le populaire personnage de Star Wars continuera ses aventures à la télévision avec une saison 2 qui est déjà en développement. Dave Filoni est en charge de la série, un succès pour Disney+ qui se poursuivra après un final intense dans lequel nous avons vu Ahsoka Tano et Sabine Wren abandonnées dans une galaxie lointaine.

Une œuvre pleine d’aventures, mais aussi d’action et de combats intenses au sabre laser. Des personnages aussi importants que le protagoniste et le Grand Amiral Thrawn, un univers qui continuera à se développer et qui, avec The Mandalorian, vise à continuer à mettre en valeur tout ce qui a trait à la marque ” Star Wars “.



L’univers de la “Guerre des étoiles” continue d’exceller à la télévision.

Ahsoka est le dernier grand succès de l’usine Star Wars, un univers aux possibilités infinies qui ne cesse de créer du contenu, et ses fans sont ravis de voir qu’une grande partie de ce qui arrive offre une qualité exceptionnelle et crée ou développe des personnages qui enrichissent l’ensemble de l’œuvre. Outre la deuxième saison d’Ahsoka, le film The Mandalorian a également été annoncé, ce qui peut être interprété comme une déclaration d’intention, de sorte qu’à l’avenir, d’autres séries qui parviendront à se démarquer pourraient suivre le même chemin et finir par faire le saut vers le grand écran. Ahsoka y arrivera-t-elle ?

La première saison d’Ahsoka a été mise en avant dans Meristation avec une critique des premiers chapitres dans laquelle il était souligné que Star Wars Ahsoka n’est pas parfaite, peut-être que certaines séquences sont trop longues ou répétitives, mais l’ensemble fonctionne, y compris au niveau de la production, en ligne avec le meilleur The Mandalorian. La série a tout ce qu’il faut pour devenir le produit Star Wars que beaucoup attendent”.