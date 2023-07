La Saison 3 de HPI touche à sa fin : que nous réserve l’avenir ?

La série HPI, avec Morgane Alvaro et Audrey Fleurot, s’apprête à conclure sa troisième saison ce soir. Heureusement pour les fans, il n’y a plus d’incertitude : la série à succès sera bien de retour pour une quatrième saison. Cette année encore, le public est au rendez-vous, puisque chaque épisode a rassemblé en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs, replays compris.

Retour prévu au printemps 2024

Les producteurs de la série ambitionnent de maintenir le calendrier habituel de diffusion. En effet, depuis ses débuts, HPI a toujours été diffusée au printemps. Si tout se passe comme prévu, c’est donc au printemps 2024 que nous retrouverons la très attendue saison 4.

La saison 4 : une exploration plus profonde des relations entre les personnages

La saison à venir se promet d’être riche en émotions. Pierre Laugier, le producteur, annonce dans Le Point que la série prévoit de “pousser plus loin les curseurs des relations entre les personnages”. Morgane et Karadec, qui ressemblent à des aimants en constante attraction et répulsion, promettent encore de belles surprises. “À chaque début de saison, on essaie de tirer l’élastique le plus loin possible”, précise-t-il.

Y aura-t-il une fin à HPI ?

Alors que la série connaît un véritable succès, la question de la fin de HPI se pose. Audrey Fleurot, pourrait-elle se lasser de son rôle ? Pour l’instant, rien ne le laisse présager. Selon la productrice Alice Chegaray-Breugnot, citée par Allociné, “le nombre de saisons ne dépend pas vraiment de nous, ça dépend de plein de choses”. Mais une chose est sûre : ils ne veulent surtout pas d’une fin trop conventionnelle.