La santé des joueurs de Warzone et les changements apportés aux forteresses de l’IA pour la saison 4

Des sources ont révélé que la dernière mise à jour, qui fera partie de la Saison 4 de Warzone, inclura une augmentation de la santé des joueurs et des changements dans l’IA des forteresses.

Il est entendu que les forteresses bénéficieront de quelques changements majeurs dans la Saison 4, notamment :

La suppression de l’IA

Les forteresses deviennent actives pendant l’Infil

Les joueurs ennemis pourront voir le rayon du drone et reprendre la forteresse.

Les forteresses inactives avec des boîtes de ravitaillement blanches sont également mises en évidence sur la carte tactique,

En plus des changements apportés aux forteresses, la santé des joueurs passera de 100 à 150. Cela portera la santé totale d’un joueur à 300HP avec l’armure.

La fonction “Rejoindre”, qui permettra aux joueurs de se reconnecter au jeu s’ils sont déconnectés, sera également déployée dans la Saison 4.

Nous avons déjà couvert la nouvelle feuille de route de la Saison 4, en détaillant tout ce qui arrive avec la Saison 4, des nouvelles cartes et armes multijoueurs aux nouveaux opérateurs et modes (et à ceux qui reviennent).

Vous pouvez découvrir la bande-annonce de la nouvelle carte Warzone, Vondel, ci-dessous :

Vondel devrait offrir un contraste saisissant avec Al Mazrah et l’île d’Ashika. Ces deux cartes sont très rurales, avec quelques zones bâties. En comparaison, Vondel serait probablement constituée d’un réseau serré de canaux, de rues et de zones résidentielles. Il faudrait que la carte soit complètement différente de celle d’Al Mazrah pour qu’elle soit un succès, car personne ne veut vraiment de la même chose.