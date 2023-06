La théorie Kraven-Venom de Marvel’s Spider-Man 2 expliquée

Les fans qui attendent avec impatience la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 sont en pleine spéculation depuis la révélation de la bande-annonce de gameplay lors du PlayStation Showcase de Sony. Le jeu devrait mettre en scène Peter Parker et Miles Morales en tant que protagonistes jouables, affrontant des méchants tels que le Lézard et Kraven le Chasseur sur une carte élargie de la ville de New York. Cependant, une question reste en suspens : l’identité de Venom, qui semble jouer un rôle clé dans Marvel’s Spider-Man 2. Une théorie de fans suggère que sa véritable identité pourrait constituer un rebondissement surprenant.

Si le gameplay présenté lors du PlayStation Showcase a permis aux joueurs de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, il n’a pas apporté beaucoup d’informations sur l’intrigue de Marvel’s Spider-Man 2, hormis le fait que Kraven est la principale menace à laquelle les joueurs seront confrontés et que le costume symbiote que porte Peter Parker semble l’entraîner sur une voie sombre. Ce teasing a laissé beaucoup de place à la spéculation quant au déroulement des événements du jeu, ce qui a donné lieu à toute une série de théories intéressantes de la part des fans. Plus d’informations sur le jeu ont été révélées, ainsi que le premier aperçu du design de Venom dans le jeu, lors de la présentation du Summer Game Fest, et une nouvelle théorie suggère que Kraven et Venom ne sont peut-être qu’une seule et même personne.

Kraven pourrait devenir Venom dans Spider-Man 2

Lors d’un entretien avec Bryan Intihar, directeur de Marvel’s Spider-Man 2, au Summer Game Fest, il a été révélé que cette incarnation de Venom ne ressemblerait à rien de ce que les joueurs ont pu voir jusqu’à présent. Pour de nombreux fans qui s’attendaient à l’histoire habituelle d’Eddie Brock Jr. se liant au symbiote pour devenir Venom, cette annonce a déclenché une nouvelle vague de spéculations quant à l’identité du Venom de Marvel’s Spider-Man 2. Bien que le développeur Insomniac soit resté assez timide quant à la véritable identité de Venom dans le jeu, les fans ont déjà élaboré un certain nombre de théories, dont la possibilité que Harry Osborn devienne Venom.

Une autre théorie populaire, étayée par des preuves, veut que Kraven devienne Venom au cours de l’histoire de Marvel’s Spider-Man 2. La prémisse révélée jusqu’à présent selon laquelle Kraven est venu à New York pour chasser les divers héros et méchants qui habitent la ville pourrait mener à une intrigue où, après sa défaite, le symbiote attaché à Peter Parker pourrait se lier à Kraven et le transformer en Venom. Cela se produirait probablement après que Peter ait réussi à briser l’emprise du symbiote sur lui, ce qui amènerait le symbiote et Kraven à se préoccuper de le traquer.

La principale preuve avancée par les fans pour étayer cette théorie est le motif visible sur la poitrine de Venom dans l’illustration présentée lors du Summer Game Fest Showcase. Alors que Venom présente historiquement un motif arachnéen similaire à celui de Spider-Man sur sa poitrine, cette version du méchant présente un motif différent de celui du costume symbiote de Spider-Man, en particulier au niveau de l’épaule. Ce motif ressemble plutôt à celui de la veste de Kraven, ce qui laisse supposer que les deux se sont liés et que Venom a donc incorporé une partie du motif de Kraven.

Le seul bémol à cette théorie est qu’elle contredirait l’affirmation selon laquelle cette version de Venom ne ressemble à rien de connu puisqu’un Venom Kraven est déjà apparu dans les comics. Cette version du personnage apparaît pour la première fois en 2019 dans Spider-Man : Life Story #3, où une version de Kraven mourant du cancer se lie au symbiote pour survivre et devient une nouvelle incarnation de Venom. Bien qu’il ne soit pas certain que cette intrigue de bande dessinée soit suffisamment crédible pour échapper à la déclaration promettant une toute nouvelle version de Venom dans Marvel’s Spider-Man 2, il s’agit néanmoins d’une théorie intéressante à prendre en compte.