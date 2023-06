L’annonce qui fait sensation : l’augmentation du prix de la console Xbox Series X !

Microsoft a confirmé qu’elle augmentait le prix de la console Xbox Series X dans une multitude de pays dans le cadre d’une mesure visant à mieux “refléter les conditions de concurrence” sur les marchés concernés par l’ajustement. Cette évolution va de pair avec une série d’augmentations de prix de la série S de la Xbox que l’entreprise a commencé à introduire dans le monde entier depuis le début de l’année 2023.

Après que certaines des plus grandes économies du monde ont montré des signes de croissance plus faible tout au long de 2022, de nombreux fournisseurs de biens et de services ont commencé à augmenter leurs prix en prévision d’une récession mondiale. La première mesure de ce type dans le domaine des jeux a été la décision de Sony d’augmenter les prix de la PS5 dans plusieurs pays en août 2022. Microsoft lui a rapidement emboîté le pas en ajustant les prix de la Xbox Series S en Inde et en Suède, entre autres marchés.

Dans une déclaration récente fournie à The Verge, un porte-parole de Microsoft a confirmé que l’entreprise a désormais l’intention de poursuivre dans cette voie en augmentant les prix de la Xbox Series X sur la grande majorité des marchés où la console est actuellement disponible. L’ajustement qui entrera en vigueur au mois d’août verra Microsoft augmenter le prix de sa console la plus puissante de la génération actuelle de 10 %, la faisant passer à 649,99 dollars canadiens au Canada, 479,99 livres sterling au Royaume-Uni, 799,99 dollars australiens en Australie et 549,99 euros dans l’Union européenne. Les États-Unis ne seront pas concernés par ces changements de prix, tout comme le Brésil, le Chili, la Colombie et le Japon. Cela dit, le Japon a déjà connu une augmentation du prix de la Xbox Series X/S en janvier 2023.

Pays exemptés de l’augmentation du prix de la Xbox Series X en août 2023

Le Brésil

Le Chili

Colombie

Japon

États-Unis

Selon les pages d’assistance de Microsoft, la Xbox Series X est actuellement vendue officiellement dans 41 marchés, ce qui signifie que cette hausse de prix concernera 36 d’entre eux. Cette mesure est censée rétablir la parité entre les prix de la Xbox Series X et ceux de la PlayStation 5 dans le monde entier.

Lorsque Sony a commencé à augmenter le prix de la PS5, Phil Spencer, le patron de Xbox, s’est empressé de déclarer que l’entreprise n’augmenterait pas le prix de ses consoles pour l’instant. Mais comme ce nouvel ajustement annoncé fera écho à la décision de Sony un an plus tard, la période promise de gel des prix de la Xbox Series X sera finalement plus courte que ce que certains consommateurs auraient pu espérer.

Microsoft a également confirmé qu’elle allait bientôt augmenter les prix du Xbox Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate pour la toute première fois. À partir de juillet 2023, le niveau de base du service coûtera 10,99 $ par mois, contre 9,99 $ auparavant. Quant à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, il passera à 16,99 dollars, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à son tarif mensuel actuel de 14,99 dollars. L’ajustement affectera probablement aussi le prix du plan Amis et Famille, un abonnement spécial équivalant à cinq abonnements Xbox Game Pass Ultimate. Ce service particulier n’est actuellement disponible que dans huit marchés, à un prix légèrement plus abordable que celui de deux abonnements Xbox Game Pass Ultimate.