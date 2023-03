L’arrêt de la série Cobra Kai après saison 6 n’était pas une décision de la part de Netflix

Si Netflix n’est pas étranger à l’annulation de ses séries télévisées, parfois ce sont les créatifs qui appellent à la fin. C’est le cas de la série comique Cobra Kai, comme l’a révélé le créateur Jon Hurwitz à ses followers sur les médias sociaux.

Cobra Kai est une série dramatique qui a vu la franchise Karate Kid revivre sur le petit écran. Avec le retour des stars Ralph Macchio et Willaim Zabka, qui incarnent respectivement Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, la série a vu deux dojos rivaux s’affronter dans une histoire captivante et durable. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et la saison 6 de Cobra Kai sera la dernière de la série, au grand dam des fans.

Mais nous ne pouvons pas blâmer le service de streaming Netflix pour le prochain rappel de Cobra Kai. Sur Twitter, Hurwitz a déclaré que la fin de la série dramatique a été décidée par les showrunners de Cobra Kai, et non par le géant du streaming.

Répondant à la question d’un fan qui lui demandait quelle avait été sa réaction lorsqu’il avait appris que la saison 6 de Cobra Kai serait la dernière, Hurwitz a décidé de mettre les choses au clair. “Netflix ne nous a pas dit que c’était la dernière saison”, a-t-il écrit. “Nous leur avons dit que c’était la dernière saison”.

“Nous avons toujours voulu mettre fin à Cobra Kai selon nos propres termes, et nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de le faire. Mais cela ne signifie pas que nous en avons fini avec le Miyagiverse. Nous aimons ce monde”, a-t-il poursuivi.

S’il est triste d’apprendre qu’une saison 7 de Cobra Kai n’aura pas lieu, les téléspectateurs peuvent se consoler en se disant que Hurwitz a promis plus de divertissement dans l’univers de Karate Kid – ou comme il le dit, le Miyagiverse. Ainsi, après la saison 6 de Cobra Kai, attendez-vous à entendre des nouvelles sur les spin-offs et d’autres séries Netflix potentielles basées sur les arts martiaux.

Les fans peuvent également s’attendre à un nouveau film sur la propriété intellectuelle. Après le succès massif de Cobra Kai sur Netflix, Sony a annoncé en 2022 qu’un nouveau film sportif Karate Kid était en préparation et devrait sortir sur grand écran en 2024.