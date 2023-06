L’artiste de One Punch Man se souvient de ses anciennes gloires avec le magnifique court-métrage Eyeshield 21

Le temps passe très vite puisqu’en 2023 nous fêterons les 21 ans de la naissance de l’histoire Eyeshield 21. Cette série ne vous intéresse peut-être pas, mais c’est ici que Yusuke Murata, l’artiste à l’origine du manga One Punch Man (et non du webcomic ONE) s’est fait connaître.

Pour célébrer cet événement, Yusuke Murata s’est éloigné du manga One Punch Man et a réalisé, en collaboration avec le studio d’animation Village Studio, un court métrage d’animation – sans audio – pour commémorer le 21e anniversaire d’Eyeshield 21.

Yusuke Murata n’a pas seulement réalisé Eyeshield 21, l’histoire a été écrite par Riichirou Inagaki, qui, fait intéressant, est l’auteur de Dr. Disons que tout le monde savait comment faire équipe avec l’auteur original de One Punch Man et l’artiste qui a réalisé les illustrations de la série Dr.

D’autre part, ce court métrage nous présente plusieurs protagonistes et antagonistes de l’anime de football américain. L’inconvénient est qu’il n’y a pas de son, ce qui peut rebuter certains fans. Mais la qualité de l’animation est très bonne.

One Punch Man et Eyeshield 21 : les grandes illustrations de Yusuke Murata

Yusuke Murata est un artiste reconnu, né le 4 juillet 1978 à Tokyo, au Japon. Les deux œuvres pour lesquelles il est connu sont Eyeshield 21 et One Punch Man. Aujourd’hui, il est également impliqué dans les jeux vidéo, puisqu’il a créé deux méchants : Crystal Man dans Mega Man 5 et Dust Man dans Mega Man 4.

Bien qu’il ne s’agisse que de deux œuvres sur lesquelles il a travaillé, la qualité de ses dessins parle d’elle-même. Quelle est la prochaine étape pour cet artiste ? Eh bien, il continue à donner vie au personnage de One, et il a momentanément relancé le manga American Football. Il semble difficile pour lui de sortir de cette paire d’œuvres.