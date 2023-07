L’attente est terminée: One Piece Chapitre 1089 – Date de publication et lieu de lecture dévoilés!

Après avoir découvert comment Koby et les autres ont détruit la main géante, les fans sont très impatients de mettre la main sur le prochain chapitre, et c’est aussi pourquoi ils sont impatients de connaître la date de sortie du chapitre 1089 de One Piece.

Aujourd’hui, nous allons vous révéler ce qu’a été le prochain mouvement de Garp vers Kizaru, et aussi comment c’est seulement Koby que Barbe Noire a kidnappé, ainsi que les spoilers potentiels et le guide de lecture de ce même chapitre.

Le dernier chapitre publié marque donc la fin de l’affrontement entre Garp, Kizaru et les pirates de Barbe Noire, ainsi que de sa mission de sauvetage pour récupérer Koby.

Il s’ouvre sur la façon dont Koby a été capturé par les pirates de Barbe Noire, puisque nous revenons sur l’incident de l’Amazon Lily, où Barbe Noire a envahi l’île pour s’emparer du fruit du diable de Boa Hancock.

Cela ne s’est finalement pas produit, et nous constatons que les marines présents à l’époque n’avaient pas la permission de défier Barbe Noire, étant donné qu’il s’agissait d’un Yanko. C’est à ce moment-là que Barbe Noire a commencé à exiger 800 soldats des Marines et un cuirassé.

C’est alors que Koby intervient et dit qu’au lieu des soldats, il devrait l’emmener seul comme prisonnier, même si les Marines sont d’accord parce qu’il fait partie du SWORD. Barbe Noire dit qu’il a l’air de se surestimer, mais que tout se passe comme si Barbe Noire prenait Koby au lieu de 800 soldats et d’un cuirassé.

One Piece Chapitre 1088 : Récapitulatif et révision

Plus tard, nous revenons au temps présent, où nous voyons que Pizarro utilise son fruit de l’île pour manifester la main géante afin de détruire le navire de SWORD qui quitte l’île en ce moment même, comme c’était aussi le cliffhanger du chapitre précédent.

Alors que Garp est toujours au sol, il donne des ordres aux trois premiers membres du SWORD, Grus, Helmeppo et Koby. Il leur dit qu’ils peuvent les sauver ; il ordonne à Koby de détruire la main de Pizzaro, à Grus de ramasser les débris et à Helmeppo de les couvrir tous les deux.

Garp crée ainsi une distraction pour que Koby et Grus aient le temps d’agir en fonction de ce qu’il a dit. Bien qu’il ait été poignardé par Shiryu dans l’estomac et qu’il ait affronté Kuzan, Garp est toujours incroyablement puissant, même Kuzan se demande où il peut bien aller avec ces graves blessures.

Cependant, Garp dit qu’il craignait qu’il ne soit trop naïf, et il donne un coup de poing rapide à Kuzan, le surprenant véritablement par sa vitesse, puis il fait des sauts de vitesse jusqu’au sommet du crâne d’Hachinosu, que Pizarro déplace grâce à ses capacités.

C’est là qu’il a utilisé son Conqueror Haki Fist et qu’il a fait son film nommé Galaxy Divide et qu’il a porté un coup massif au crâne. C’est fou, je veux dire que la vitesse est impressionnante, mais l’impact de ce coup est tout aussi impressionnant.

Garp brise le crâne si violemment qu’il blesse aussi le Pizarro original, et je suppose que cela répond à la question sur le fruit de Pizzaro, car je pensais que c’était comme si les pouvoirs de Pica avaient fonctionné.

Là où Pica a pu prendre notre pierre, il peut créer une chose similaire à ce que fait Pizarro ici, mais pour blesser Pica, il faut trouver où se trouve son corps d’origine, et avec Pizzaro, je ne pense pas qu’on ait à faire ça.

One Piece Chapitre 1089 : Date et heure de sortie

La sortie du prochain One Piece Chapter 1089 est prévue pour le 30 juillet 2023.

Heure japonaise : 01h30 le lundi 31 juillet 2023

Heure normale de l’Inde : 22h00 le dimanche 30 juillet 2023

Heure d’Europe centrale : 18h30 le dimanche 30 juillet 2023

New York : 12h30 le dimanche 30 juillet 2023

Territoire de la capitale australienne : 02 h 30 le lundi 31 juillet 2023

Heure de l’Indonésie orientale : 23h30 le dimanche 30 juillet 2023

Heure normale de Singapour : 0h30 le lundi 31 juillet 2023

Heure du Pacifique : 09h30 le dimanche 30 juillet 2023

Heure de l’Europe de l’Est : 18h30 le dimanche 30 juillet 2023

Heure normale des Philippines : 12h30 le lundi 31 juillet 2023

Heure normale de Corée : 01h30 le lundi 31 juillet 2023

Où lire le chapitre 1089 de One Piece ?

Vous pourrez lire gratuitement le prochain One Piece Chapter 1089 aux dates et heures mentionnées sur Manga Plus. Vous pouvez également lire les derniers chapitres publiés, mais vous devrez payer un certain montant pour cela.