Le boss le plus difficile de Diablo 4 a été battu en mode Hardcore

Les fans de Diablo 4 savent très bien que le mode Hardcore du jeu n’est pas une blague. Non seulement il augmente la difficulté à des niveaux ridicules, mais il signifie également que votre personnage est définitivement supprimé si vous mourez ne serait-ce qu’une seule fois. Pour beaucoup, atteindre le niveau 100 dans ce mode est le défi ultime, ce que le streamer Diablo cArn a récemment réussi, même s’il a perdu son personnage peu après à cause d’une déconnexion aléatoire.

Cependant, il existe un autre défi encore plus grand, celui de s’attaquer au combat de boss le plus difficile du jeu en mode Hardcore. Le combat de boss de l’Écho de Lilith est un combat de boss optionnel de niveau 100 censé représenter le dernier défi pour les joueurs de Diablo 4, et il faut beaucoup de préparation, de compétences et de chance pour le vaincre, même en mode standard. Cela signifie qu’il est extrêmement risqué de tenter le combat en mode Hardcore, mais un streamer nommé Ben a réussi à s’approprier le titre de première personne enregistrée à battre le combat de boss de l’Écho de Lilith en mode Hardcore.

D’abord partagé par le site de fans de World of Warcraft Wowhead (merci GamesRadar), Ben a accompli cet exploit au cours d’un stream de 11 heures qui s’est déroulé la nuit dernière, et que vous pouvez retrouver ci-dessous. Au cours du combat, Ben a vaincu Echo of Liltih avec une relative facilité, en empilant à l’infini les dégâts de Whirlwind avec son barbare pour infliger des dégâts considérables. Bien sûr, quelqu’un d’autre aurait pu le faire sans télécharger la vidéo, mais Ben est actuellement le premier joueur à avoir accompli cet exploit et à disposer d’une preuve de sa victoire.

Pour bien montrer l’importance de ce moment dans la communauté Diablo, vous pouvez voir le chat Twitch de Ben s’emballer lorsqu’ils réalisent qu’Echo of Lilith est sur le point de s’écrouler, plusieurs personnes criant ” J’étais là ” en guise de célébration. En revanche, Ben lui-même est plutôt discret dans sa célébration, même s’ils crient ” FREEDOM ” une fois Lilith tombée, ce qui n’est peut-être pas si discret que ça.

Quoi qu’il en soit, maintenant que les courses pour atteindre le niveau 100 en mode hardcore et vaincre le combat de boss de l’Écho de Lilith sont toutes deux terminées, il reste très peu de moyens pour les joueurs de Diablo 4 de se démarquer de la foule. Il est évident que nous verrons l’Echo de Lilith vaincu de bien d’autres manières impressionnantes au fil du temps, mais il semble que nous devrons maintenant attendre quelques extensions pour que Blizzard propose aux joueurs un autre défi de taille à relever.