Le Cauchemar d’une future maman sur TF1 : le téléfilm de l’après-midi du vendredi 9 juin 2023

Comme chaque jour du lundi au vendredi, TF1 vous propose un téléfilm en première partie d’après-midi. Aujourd’hui vendredi 9 juin 2023 à 13h55, votre téléfilm s’intitule “Le cauchemar d’une future maman”. Il sera suivi par la rediffusion de “Le cauchemar d’une adolescente”.

De quoi parle “Le cauchemar d’une future maman” ?

Enceinte et se sentant prise au piège, Ava fuit son petit ami violent par une nuit d’orage pour se réfugier chez sa sœur dont elle est séparée. En chemin, elle fait une embardée et se réveille dans la maison de Valerie et William. Ce couple amical, aisé et sans enfant mène une vie isolée dans les bois. N’ayant nulle part où aller, la confiance d’Ava devient sa perte lorsqu’elle réalise que ce couple mystérieux a des intentions sinistres pour son enfant à naître.

Qui sont les acteurs de “Le Cauchemar d’une future maman” ?

Le cauchemar d’une future maman met en scène Haskiri Velazquez dans le rôle de Ava, Nicky Whelan dans le rôle de Valerie et Cleo Anthony dans le rôle de William.

Si vous n’avez pas pu suivre “Le cauchemar d’une future maman” votre téléfilm de l’après-midi sur TF1, sachez qu’il est disponible gratuitement pendant 7 jours en replay sur myTF1.