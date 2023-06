Le concept Genshin Impact combine Lumine et Stelle de Honkai

Un concept impressionnant de Genshin Impact combine l’un des deux Voyageurs, Lumine, avec Stella, le personnage principal de Honkai : Star Rail.

Un fan de Genshin Impact a créé un concept intéressant dans lequel il combine l’un des personnages principaux, Lumine, avec Stelle de Honkai : Star Rail. Au début de leur voyage dans le monde de Teyvat, les joueurs se battent contre un mystérieux personnage connu sous le nom de Sustainer of Heavenly Principles.

Au cours de ce combat, les joueurs de Genshin Impact doivent choisir entre Aether et Lumine pour devenir leurs personnages principaux. Quel que soit le personnage choisi, leur quête principale consistera à retrouver l’autre frère ou sœur perdu(e) depuis longtemps. Les fans du jeu essaient souvent de combiner leurs personnages préférés avec des unités jouables d’autres jeux.

Un utilisateur de Reddit nommé Oleg_Tsoy a créé un concept impressionnant dans lequel il combine Lumine de Genshin Impact avec une nouvelle tenue appartenant à Stella, la protagoniste féminine du deuxième titre le plus populaire de HoYoverse, Honkai : Star Rail. Les protagonistes principaux de Honkai sont également connus sous le nom de Trailblazers, et ils sont réveillés dans la première cutscene par Silver Wolf et Kafka qui les laissent à la station spatiale Herta. Ils sont ensuite retrouvés par Dan Heng et March 7th, et les joueurs doivent choisir entre Caelus et Stelle pour devenir leur personnage principal tout au long de l’histoire. Certains fans dans la section des commentaires affirment que HoYoverse aurait dû introduire de nouveaux skins promotionnels sur le thème d’Honkia pour Lumine et Aether.

Depuis le lancement du jeu en 2020, les joueurs de Genshin Impact ont demandé à HoYoverse d’ajouter des skins régionaux pour Aether et Lumine. Chaque nation du jeu est inspirée d’une culture réelle et équiper le Voyage d’une tenue traditionnelle aurait un impact significatif sur l’immersion générale. Bien qu’il soit considéré comme une unité cinq étoiles, le personnage principal de Genshin Impact n’est pas très populaire au sein de la communauté. Aether et Lumine sont les seules unités jouables du jeu qui peuvent contrôler différents pouvoirs élémentaires.

Jusqu’à présent, le jeu a introduit quatre régions, ce qui signifie que le voyageur peut utiliser quatre éléments : Anemo, Geo, Electro et Dendro. Parmi ces quatre éléments, la version Dendro du Voyageur est probablement la plus populaire en raison de sa capacité à infliger des dégâts Dendro AoE. Le MC Dendro a été un personnage indispensable lors des premières mises à jour de Sumeru, lorsqu’il n’y avait pas beaucoup de personnages utilisant cet élément.

Les joueurs auront bientôt la possibilité d’équiper le voyageur de pouvoirs hydroélémentaires qui seront débloqués lorsque la nouvelle région de Fontaine arrivera. Bien qu’il n’y ait aucune information officielle sur la date de sortie de la région, les joueurs peuvent s’attendre à ce que la nation Hydro arrive vers la mi-août.