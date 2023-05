La plupart du temps, les adaptations d’anime en prises de vue réelles sont médiocres ou très mauvaises. Rares sont les œuvres qui finissent par être plus ou moins fidèles au matériel original et qui parviennent plus ou moins à convaincre le public, One Piece est ce prochain grand test dont on ne sait pas s’il répondra aux attentes des fans lorsqu’il arrivera sur Netflix.

One Piece Netflix Official Trailer

Aujourd’hui, nous ne savons pas si c’est par engagement ou pour calmer le jeu, Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a fait une série de déclarations qui peuvent être mal interprétées ou, à défaut, donner un peu d’espoir.

Dans cette déclaration, il explique que, bien que Netflix et Tomorrow Studios comprennent chacun des personnages, la réalité est qu’ils viennent de cultures différentes et que leur façon de penser est très différente. Ce problème peut être frustrant car même s’ils veulent tous aller dans la même direction, ils “vibrent sur des fréquences différentes”.



Le créateur de One Piece poursuit en soulignant qu’ils sont désormais tous sur la même longueur d’onde et qu’ils ont “enfin compris”. Il ajoute que Netflix s’est engagé à ses côtés et qu’ils ne sortiront la série que lorsqu’il sera satisfait du résultat.

Enfin, Oda lui-même a déclaré qu’il rappelait aux acteurs et à l’équipe que “la chose la plus importante est que le projet soit amusant pour tout le monde”.

One Piece live-action sera composé de huit épisodes, c’est confirmé !



Une information supplémentaire dans la déclaration d’Eiichiro Oda est que la série sera composée de huit épisodes. Si le succès est à la hauteur de, disons, Stranger Things, alors nous pourrions parler d’une deuxième saison de One Piece avec des acteurs en chair et en os.

Si Netflix et Eiichiro Oda réussissent ce produit, ils auront du contenu pour les dix prochaines années, sans problème. Il s’agit simplement que ce live-action soit fidèle au produit original, qu’il divertisse le public et qu’il offre ces moments que les fans adorent.