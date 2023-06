Le crépuscule de Red Dead Redemption : Jack Marston, l’élément perturbateur qui redéfinit tout !

Les deux jeux Red Dead Redemption sont considérés comme les meilleurs de leurs générations respectives de consoles. Les deux jeux ont été salués par les critiques et les joueurs et figurent parmi les meilleures ventes de jeux vidéo de tous les temps. Malheureusement, il semble que la franchise Red Dead Redemption se soit inscrite dans le mur.

L’histoire des jeux Red Dead Redemption est l’une des meilleures de Rockstar et tourne principalement autour du gang Van der Linde. Le deuxième jeu a montré les activités du groupe et ce qui l’a amené à se séparer. Rétrospectivement, le premier jeu ressemblait presque à un épilogue du second et John Marston y traquait les membres de son ancien gang. La fin du premier jeu laissait entendre que son fils, Jack Marston, pourrait être le prochain protagoniste, mais la façon dont le jeu se termine ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre en termes d’histoire.

Comment le thème de l’Ouest mourant limite les possibilités d’un Jack Marston dans Red Dead Redemption 3

L’un des thèmes principaux des jeux Red Dead Redemption est que le vieil Ouest est en train de mourir, entraînant avec lui des modes de vie entiers. Le deuxième jeu montre l’arrivée de la civilisation sous la forme du crime organisé, de l’armée américaine, des diverses sociétés appartenant à Leviticus Cornwall et de l’agence de détectives Pinkerton. Il raconte efficacement l’histoire de ce pays vaste et sauvage qui se rétrécit progressivement et efface les modes de vie que l’on pouvait avoir il n’y a même pas vingt ans.

Le premier jeu s’inscrit dans cette lignée. Que ce soit intentionnel ou non, Red Dead Redemption donne l’impression d’être un jeu beaucoup plus petit que sa suite, avec une histoire plus compacte et plus intime. Le nombre d’antagonistes principaux dans le jeu se compte sur les doigts d’une main et le monde dans son ensemble donne l’impression d’être sur le point d’être complètement civilisé. À la fin du jeu, la Première Guerre mondiale a éclaté en Europe, bien après le moment où les historiens considèrent que le vieil Ouest a pris fin.

Comment Jack Marston limite les possibilités de Red Dead Redemption 3

Centrer un troisième jeu sur Jack Marston poserait quelques problèmes. Red Dead Redemption 3 aurait probablement l’histoire la plus courte des trois, l’Ouest sauvage ayant effectivement pris fin. Cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre quant au contenu du jeu. Il s’agirait probablement de Jack Marston, une sorte de dernier hors-la-loi, qui mettrait un terme définitif à la franchise en termes de chronologie. Quelle que soit la tournure que prendront les événements pour Jack, le vieil Ouest est terminé et l’ère moderne est arrivée.

L’autre problème est le gang Van der Linde lui-même. L’histoire de Red Dead Redemption est, pour le meilleur et pour le pire, l’histoire de ce gang particulier et des personnes qui tentent de s’en échapper, au sens propre comme au sens figuré. Si une histoire pour Red Dead Redemption 3 centrée sur Jack Marston pourrait capturer cet esprit, il sera difficile d’utiliser à nouveau le gang. Tous les anciens membres du gang sont morts, en prison ou ont complètement disparu des écrans radars. Essayer de poursuivre l’histoire avec le dernier membre survivant serait, au mieux, un effort et pourrait réduire à néant les quelques fins heureuses offertes par les jeux.

En fin de compte, il est impossible de dire ce que Rockstar a prévu pour un éventuel troisième volet. L’entreprise consacre actuellement la majorité de ses ressources au développement de Grand Theft Auto 6 et n’a même pas confirmé qu’un troisième jeu était en cours de développement. En fait, il est probable que Red Dead Redemption 3 ne sorte pas avant les années 2030, s’il voit le jour. Quoi qu’il en soit, il est clair que la franchise s’est mise dans une impasse narrative si elle veut poursuivre l’histoire avec Jack Marston.