Le développeur de God of War pourrait travailler sur un jeu multijoueur coopératif

De récentes offres d’emploi indiquent que Santa Monica Studio, le développeur à l’origine de la célèbre série God of War, pourrait être en train de créer un nouveau jeu multijoueur en coopération. Santa Monica Studio est au cœur de la franchise God of War depuis sa création, ce qui pourrait indiquer que le prochain jeu de la série comportera des éléments coopératifs.

Depuis le lancement du premier God of War en 2005, la franchise est essentiellement synonyme de Santa Monica Studio. Les développeurs ont produit six jeux God of War en presque deux décennies, et semblent déjà recruter pour une suite de God of War, il est donc sûr que le prochain jeu mettant en scène Kratos est déjà en préparation.

Récemment, Sony a commencé à rechercher un nouveau concepteur de jeux senior basé à Santa Monica, selon de nouvelles offres d’emploi trouvées sur LinkedIn. Plus précisément, le poste demande une personne ayant des connaissances sur l’Unreal Engine 5, et qui a de l’expérience dans la conception de jeux coopératifs en ligne et en local. Bien que le studio Santa Monica ne soit pas directement nommé dans l’offre d’emploi, Sony a déjà publié des offres d’emploi pour des postes dans ses studios, et il est logique de ne pas annoncer Santa Monica avant une véritable révélation que le célèbre studio pourrait travailler sur un nouveau jeu coopératif.

Selon l’offre d’emploi, la personne embauchée devra concevoir des fonctionnalités de jeu, effectuer la maintenance des systèmes de jeu existants, avoir plus de dix ans d’expérience en tant que concepteur de jeu, et avoir livré au moins un jeu AAA tout en participant à la conception du jeu auparavant. Cela laisse présager un titre AAA majeur et complet, et non un projet secondaire de moindre envergure. Cependant, rien n’indique s’il s’agit d’un tout nouveau jeu d’une autre franchise, de la suite annoncée de Kratos et Atreus, ou même d’un préquel de God of War, car aucune annonce officielle n’a été faite jusqu’à présent.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour spéculer sur la possibilité que le studio Santa Monica planifie un jeu coopératif God of War, on peut dire sans risque de se tromper qu’il devra atteindre au moins 90 sur Metacritic pour satisfaire Sony. Récemment, un ancien employé du studio a révélé que toutes les productions haut de gamme réalisées par des studios appartenant à Sony doivent obtenir au moins 90 sur Metacritic, et des studios comme Santa Monica et Naughty Dog s’attendent généralement à ce que tous leurs jeux atteignent ce niveau.