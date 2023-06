Le joueur de Marvel’s Spider-Man bat le Scorpion de la manière la plus étrange qui soit

Les joueurs de Marvel’s Spider-Man devront affronter de nombreux boss tout au long du jeu, et un fan a réussi à vaincre Scorpion de la manière la plus étrange qui soit.

Le combat contre Rhino et Scorpion est l’un de ces combats dans Marvel’s Spider-Man, et les joueurs sont encouragés à utiliser tous les outils à leur disposition pour relever ce défi. Les fans affronteront également le Vautour et Electro simultanément, et ces rencontres mettent en évidence la nature cinématographique du système de combat. Un joueur a réussi à vaincre Scorpion d’une manière étrange, en le faisant tomber dans un plan d’eau voisin.

Un utilisateur de Reddit nommé TablePrinterDoor a partagé une image de Marvel’s Spider-Man confirmant qu’il a réussi à faire tomber Scorpion dans l’eau, le mettant prématurément hors de combat. Le joueur mentionne que Marvel’s Spider-Man a continué comme si de rien n’était après avoir vaincu Rhino, avant de demander aux autres fans s’ils étaient censés battre Scorpion de cette manière. TablePrinterDoor confirme que la scène d’après combat s’est déroulée comme d’habitude, donnant l’impression que Scorpion s’est téléporté hors de l’eau à la fin du combat.

TablePrinterDoor affirme avoir utilisé des combos aériens pour envoyer Scorpion hors de la zone, avant de préciser qu’il jouait à la version PC de Marvel’s Spider-Man. Il semble que TablePrinterDoor ait rencontré un problème dans Marvel’s Spider-Man, car de nombreux utilisateurs affirment qu’ils ont eu beaucoup de chance. Un autre joueur affirme avoir vaincu Scorpion de la même manière, tandis que d’autres fans affirment qu’il est également possible pour Rhino d’écraser Scorpion.

Dans les commentaires, de nombreuses personnes font remarquer que les scorpions ne peuvent pas nager, mentionnant avec humour le niveau de réalisme présent dans Marvel’s Spider-Man. Un fan a également fait part d’une astuce pour vaincre Scorpion : les joueurs peuvent demander à Rhino de le frapper avec un rocher, ce qui le met instantanément hors de combat. Dans l’ensemble, les utilisateurs semblent s’accorder sur le fait que TablePrinterDoor a eu de la chance dans Marvel’s Spider-Man, et qu’ils avaient donc un ennemi de moins à craindre pour la durée de ce combat de boss.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira plus tard dans l’année sur PlayStation 5 et proposera probablement quelques combats de boss contre plusieurs ennemis, comme dans le jeu original. Kraven et Venom semblent être les principaux méchants de Marvel’s Spider-Man 2, mais il sera intéressant de voir comment Insomniac Games intégrera les méchants secondaires dans son histoire.