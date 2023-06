Le joueur d’Elden Ring bat Maliketh en n’utilisant que des parades

Un joueur de l’Anneau d’Elden a vaincu Maliketh en utilisant uniquement le mécanisme de parade présent dans le jeu. Maliketh est l’un des boss les plus difficiles de l’Anneau d’Elden, et les joueurs peuvent l’affronter dans une zone de fin de jeu appelée Crumbling Farum Azula.

En raison de la difficulté du combat, certains fans de l’Anneau d’Elden ont subi des défaites déchirantes face à Maliketh au cours de leur aventure. Par exemple, une vidéo montre des joueurs de l’Anneau d’Elden mourant face à la combinaison d’attaques mortelles de Maliketh, alors que le boss n’a plus qu’un mince filet de santé. Il est également possible que les joueurs tombent de l’arène et meurent, car le combat peut devenir chaotique dans sa seconde moitié. Or, un joueur de l’Anneau d’Elden a réussi à vaincre Maliketh en n’utilisant que des parades pendant toute la durée du combat.

Un utilisateur de Reddit nommé Death70583 a partagé un extrait de son combat contre Maliketh dans l’Anneau d’Elden, montrant comment il a battu le boss en n’utilisant que la mécanique de parade. Il semblerait que les joueurs ne puissent parer qu’une partie des attaques de Maliketh, et qu’ils doivent donc esquiver les autres coups de son arsenal. Cela explique probablement pourquoi la vidéo commence vers la fin du combat, car sinon, elle consisterait en Death70583 esquivant les attaques pendant plusieurs minutes. Le joueur affirme avoir passé trois heures à apprendre les mouvements de Maliketh, avant de déclarer qu’il peut désormais effectuer un parcours sans coup férir en n’utilisant que des parades pendant toute la durée du combat.

Comme on peut le voir dans la vidéo, Death70583 pare une attaque spécifique, qui est signalée par une faible lueur jaune. Il semble qu’il s’agisse de l’un des derniers mouvements d’un combo, qui implique que Maliketh saute en l’air et lance des attaques à base de projectiles sur le joueur. Death70583 utilise l’outil Griffe blasphématoire pour les besoins de la vidéo, car il permet aux joueurs de dévier la puissance de la Lame noire dans l’Anneau d’Elden.

Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs félicitent Death70583 d’avoir vaincu Maliketh de cette façon, tandis que d’autres déclarent qu’ils ne sont pas doués pour parer les attaques dans l’Anneau d’Elden. Il semble que certains joueurs ne savaient pas qu’il était possible de parer les attaques de Maliketh, car quelques fans posent également des questions sur l’objet utilisé dans cette stratégie. Un joueur a également du mal à croire que Death70583 ait réussi à faire cela en seulement trois heures. Dans l’ensemble, les utilisateurs semblent très impressionnés par les compétences de Death70583, et cette tactique pourrait s’avérer utile pour les joueurs qui luttent contre Maliketh.