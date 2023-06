Le mode Flashpoint d’Overwatch 2 doit éviter une énorme erreur de poussée

L’avenir d’Overwatch 2 est plutôt incertain depuis un certain temps, en raison de divers problèmes survenus au cours des saisons précédentes. Cependant, les fans espèrent que les choses s’améliorent après avoir reçu des informations sur le mode de jeu Invasion d’Overwatch 2 lors de la diffusion en direct du 21 juin. Alors que la cinquième saison vient tout juste d’être lancée, il semble que les joueurs attendent déjà avec impatience la sixième saison.

Il n’est pas surprenant que la communauté attende le 10 août avec impatience, car il s’agit de l’une des saisons les plus importantes d’Overwatch 2. Non seulement il y aura un nouveau héros de soutien, mais il y aura aussi un système de niveau de joueur, deux nouvelles cartes et même un nouveau mode de jeu. Ce dernier, appelé Flashpoint, sera le cinquième mode de jeu principal à être ajouté au FPS.

Blizzard doit assurer la variété avec Flashpoint

Certains considèrent que le nouveau mode Flashpoint d’Overwatch 2 remplacera le mode 2CP, officiellement connu sous le nom d’Assaut. Selon les développeurs, “les équipes se battront pour contrôler des positions clés sur la carte, appelées “points d’éclair”, dans le but d’en capturer trois avant leurs adversaires”. Ce concept ressemble beaucoup à celui de 2CP, mais au lieu d’avoir une équipe qui attaque et une équipe qui défend, il semble que les deux équipes cherchent à s’emparer des points en même temps.

Le Flashpoint ne semble pas être un concept entièrement nouveau, puisque d’autres jeux proposent des modes similaires. Par exemple, Call of Duty : Modern Warfare 2 et Gundam Evolution proposent Domination, un mode dans lequel les joueurs doivent prendre le contrôle de divers points sur la carte. Les deux cartes nouvellement révélées ont été confirmées comme étant Suravasa et New Junk City, qui ont été présentées lors de la récente diffusion en direct.

Malheureusement, l’un des plus gros problèmes auxquels les fans d’Overwatch 2 ont été confrontés est la répétition du jeu, à plus d’un titre. Blizzard a supprimé les pools de cartes d’Overwatch 2 lors de la quatrième saison, car les joueurs étaient frustrés de jouer toujours les mêmes. S’il est réjouissant que la saison 6 soit lancée avec deux cartes supplémentaires, cela pourrait s’avérer une arme à double tranchant pour Blizzard s’il n’y prend pas garde.

Le dernier mode de jeu principal de la franchise a été le controversé mode Push, qui ne compte pour l’instant que trois cartes. Cette liste comprend Colosseo, Esperanca et New Queen Street. À ce jour, Blizzard n’a pas proposé de nouvelle carte pour le mode Push, ce qui pourrait devenir un problème récurrent pour d’autres modes de jeu. La présence de deux cartes pour Flashpoint dans la saison 6 est un excellent début pour ce qui devrait être la saison la plus riche en contenu d’Overwatch 2 jusqu’à présent. Les nouveaux lieux sont déjà très impressionnants en eux-mêmes. De plus, d’après les commentaires de l’artiste environnemental Daniel McGowan, il s’agira des plus grandes cartes du jeu.

Néanmoins, si Blizzard continue d’ajouter de nouveaux modes de jeu sans tenir compte du nombre de cartes pour les modes établis comme Push, il pourrait condamner les modes plus anciens à une mort prématurée. Bien que le mode Push ait été loué pour son rythme rapide dans Overwatch 2, une partie de la base de joueurs serait probablement d’accord pour que le mode ne reçoive plus de cartes. Moins de cartes pourrait signifier moins de chances de jouer à Push, après tout.

Croisons les doigts pour que Blizzard envisage d’augmenter le nombre de cartes pour Flashpoint et Push avant de passer à la création d’autres modes de jeu. Avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités telles que la Maîtrise des héros dans Overwatch 2 au cours de la saison 6, le mode de jeu n’est peut-être pas au cœur des préoccupations de Blizzard. Espérons que les joueurs verront de nouvelles cartes pour les deux modes de jeu d’ici 2024.