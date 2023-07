Le mystère de Scorpion enfin résolu: la théorie du fan confirmée par le pionnier de Mortal Kombat !

L’une des principales théories des fans concernant l’incarnation de Scorpion dans Mortal Kombat 1 a apparemment été confirmée par l’un des développeurs de NetherRealm. Les joueurs ont découvert Scorpion pour la première fois dans le premier Mortal Kombat, en 1992, et le guerrier ninja mort-vivant, vêtu de jaune et contrôlant le feu, est depuis lors le visage de la franchise. Scorpion est apparu dans tous les jeux et adaptations cinématographiques de Mortal Kombat, a joué dans son propre film d’animation en vidéo et a même été invité à combattre dans le premier jeu Injustice.

Dans la version originale de Mortal Kombat, Scorpion était autrefois Hanzo Hasashi, un membre haut placé du clan ninja Shirai Ryu. Après que sa famille a été attaquée par le clan rival Lin Kuei, Hanzo a été ressuscité par le sorcier Quan Chi pour lui servir de sous-fifre lors du premier tournoi de Mortal Kombat, ainsi que pour se venger du guerrier Lin Kuei Bi-Han, alias Sub-Zero. Cependant, la modification de la chronologie de MK par Liu Kang à la fin de Mortal Kombat 11 a entraîné un changement majeur dans la relation entre Scorpion et Sub-Zero, les deux ninjas étant désormais frères au sein de la Lin Kuei.

Depuis que ce changement a été révélé, les fans ont supposé que ce ne serait pas Hanzo Hasashi qui se cacherait derrière l’emblématique masque jaune de Scorpion dans Mortal Kombat 1, et il semblerait que ces soupçons aient été confirmés. Lors d’une récente interview à la San Diego Comic-Con 2023, Dominic Cianciolo, directeur de l’histoire de Mortal Kombat 1, a évoqué la nouvelle relation entre les trois membres jouables du Lin Kuei, et a apparemment laissé entendre que Scorpion était désormais Kuai Liang, le second Sub-Zero de la continuité originale de Mortal Kombat.

Il s’agit là d’une ironie du sort, car Kuai Liang a passé la majeure partie de l’histoire de Mortal Kombat à être l’ennemi acharné de Scorpion. Il a d’abord endossé le manteau de Sub-Zero dans Mortal Kombat 2 pour venger la mort de son frère Bi-Han par la main de Scorpion – bien que Bi-Han lui-même ait été ressuscité plus tard sous la forme du ninja fantomatique Noob Saibot. La relation fraternelle entre Bi-Han et Kuai Liang signifie que les deux ninjas sont en bons termes au début de Mortal Kombat 1, mais les biographies des personnages du jeu suggèrent que Scorpion et Sub-Zero pourraient éventuellement redevenir ennemis.

La rivalité classique entre Scorpion et Sub-Zero a déjà été profondément remaniée dans Mortal Kombat 1, et cette nouvelle confirmation que Scorpion pourrait être Kuai Liang soulève une nouvelle série de questions sur la place de Hanzo Hasashi et de Noob Saibot dans la chronologie remaniée de MK. Il sera certainement intéressant de voir comment cette nouvelle dynamique va se mettre en place, et les fans pourront découvrir le premier chapitre de la nouvelle histoire des Lin Kuei lors du lancement de Mortal Kombat 1 à l’automne.