Le nouvel emblème de Call of Duty cache une référence amusante à la version originale de Modern Warfare 2

Un fan de longue date a discerné qu’un emblème de Call of Duty : Modern Warfare 2 récemment lancé contenait une référence humoristique au premier jeu MW2. Il s’est ensuite rendu en ligne pour partager sa découverte, juste au moment où Call of Duty a retiré le pack de NickMercs suite aux tweets controversés du streamer.

Modern Warfare 2 est toujours considéré comme un jeu Call of Duty de premier plan, notamment parce qu’un grand nombre d’éléments essentiels de la série remontent à ce classique de 2009. Modern Warfare 2 a notamment introduit les emblèmes, qui permettent aux fans de personnaliser leurs cartes de joueur qui apparaissent pendant le jeu et dans les halls d’entrée. Cette fonctionnalité a été bien accueillie par le public, comme en témoigne le fait qu’elle est apparue dans tous les jeux Call of Duty depuis lors.

Alors que la franchise Call of Duty a introduit des centaines d’emblèmes au cours des 14 dernières années, l’un de ses derniers autocollants contient une référence amusante au jeu qui a tout déclenché. Comme l’a repéré l’utilisateur Reddit RuggedTheDragon, le patch Hacked qui fait partie du Throwback Audio Pack pour Call of Duty : Modern Warfare 2 est en fait le 10e emblème Prestige du jeu original MW2. La raison de ce changement de nom vient du fait que l’emblème de 2009 était impossible à obtenir légitimement, et que voir un joueur arborer cet autocollant était un moyen infaillible de savoir qu’il avait soit piraté le jeu, soit participé à une session de piratage par le passé.

L’emblème lui-même a toujours été visible dans le menu des éléments à débloquer du jeu 2009, mais les développeurs n’ont jamais expliqué pourquoi il était impossible de l’obtenir en jouant normalement. Avant de réaliser que l’autocollant était hors de portée des joueurs légitimes, le fandom a émis l’hypothèse que l’emblème nécessiterait de relever tous les défis du mode Prestige du jeu. Une rumeur ultérieure a suggéré que l’emblème était destiné à être une récompense pour un défi AK-47 inachevé. Quoi qu’il en soit, la mention “Hacked” attachée à l’emblème dans le reboot de Call of Duty : Modern Warfare 2 est un clin d’œil intelligent à cette époque.

Comme l’ont rappelé certains joueurs vétérans discutant de cet Easter Egg sur Reddit, l’emblème du 10e Prestige était suffisamment convoité pour faire l’objet d’escroqueries promettant aux joueurs l’accès à des lobbies piratés en échange de cartes-cadeaux Xbox vers 2010. L’utilisateur lifeofwatto a fait part d’une expérience plus positive, racontant comment il s’est retrouvé avec l’autocollant après qu’un hacker bienveillant a donné tous les éléments déverrouillables du jeu à l’ensemble de son lobby, ce qui l’a rendu “très heureux” à l’âge de 10 ans.

Le pack audio Throwback a été ajouté à Call of Duty : Modern Warfare 2 le 7 juin. Comme son nom l’indique, le pack est centré sur les sons d’armes classiques, bien qu’il contienne d’autres bonus tels que l’emblème Hacked mentionné plus haut, le skin Classic Soap operator et un écran de chargement “Good ol’ Days” (les bons vieux jours). Le pack est arrivé dans le cadre de la saison 3 de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui a débuté le 10 mai.