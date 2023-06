Le patch 1.63 de Cyberpunk 2077 corrige plusieurs quêtes, etc

Le dernier patch de mise à jour de Cyberpunk 2077 est sorti, et il corrige plusieurs problèmes liés aux nombreuses quêtes et au monde ouvert du jeu. Cyberpunk 2077 n’a pas été lancé dans les meilleures conditions en 2020, mais CD Projekt Red s’est efforcé de corriger les pires bogues et pépins au cours des deux dernières années par le biais de mises à jour téléchargeables. La plus importante de ces mises à jour a eu lieu lors du passage du jeu à la génération actuelle de consoles l’année dernière, mais l’équipe de développement de Cyberpunk 2077 doit encore régler quelques problèmes.

La dernière mise à jour de Cyberpunk 2077 a été publiée en avril et était principalement axée sur l’amélioration de la prise en charge du ray-tracing du jeu sur PC grâce à un nouveau mode Overdrive. Grâce au patch 1.62 de Cyberpunk 2077, les joueurs disposant des machines les plus puissantes peuvent désormais pousser Cyberpunk 2077 dans ses derniers retranchements et découvrir les graphismes sordides de Night City avec un niveau de fidélité graphique plus élevé. Deux mois plus tard, CD Projekt Red lance une nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077, qui vise cette fois à apporter quelques petites améliorations à la qualité de vie sur toutes les plateformes du jeu.

Le patch 1.63 de Cyberpunk 2077 a été lancé sur PC, PS5 et Xbox Series X/S plus tôt dans la journée, et propose plusieurs corrections pour des problèmes de quêtes. Parmi les problèmes résolus, citons un appel téléphonique bloqué à l’écran, l’apathie aléatoire de V pendant la quête “I Walk the Line” de Cyberpunk 2077, et un problème où le journal de V est laissé sans objectif dans l’intrigue secondaire “Gimme Danger”. Quelques corrections ont également été apportées au monde ouvert du jeu, comme le fait que certains concerts ne démarraient pas après que V ait indiqué leur emplacement et que des sous-titres normaux apparaissaient au lieu de la variante entendue lorsque les joueurs passaient devant des PNJ à Rancho Coronado.

