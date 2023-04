Le premier titre du catalogue de jeux PlayStation Plus pour mai 2023 est annoncé

Le développeur Enhance a révélé que son nouveau jeu Humanity sera lancé jour et date sur PS4 et PS5 via PlayStation Plus Extra et Premium le 16 mai.

Le puzzle action-platformer sera également disponible à l’achat de manière autonome et coûtera 30 $. Cependant, les membres PlayStation Plus Extra et Premium y auront accès sans frais supplémentaires.

Dans Humanity, les joueurs incarnent un Shiba Inu qui a le pouvoir de commander des foules de gens, les forçant à sauter et à relever des défis de plateforme. Le jeu complet comprendra 90 étapes remplies d’obstacles et d’énigmes à résoudre, ainsi qu’un grand nombre d’éléments à débloquer. Le mode histoire principal semble offrir une grande variété en termes de gameplay et comprendra même des combats de boss pour varier les plaisirs.

Humanity comprend un créateur de scène, permettant de créer des défis personnalisés, ainsi qu’un mode réalité virtuelle compatible avec les casques PSVR, PSVR 2 et PC VR.

Une démo à durée limitée de Humanity était disponible en début d’année, donnant aux joueurs l’accès à 10 scènes, au créateur de scène et à la fonctionnalité de réalité virtuelle. La démo n’était disponible que jusqu’au 6 mars.

Humanity - Launch Date Announcement | PS5, PS4, PSVR & PSVR 2 Games

Humanity est développé par Enhance, l’équipe à l’origine de Tetris Effect et de Rez Infinite.

Le trio de jeux gratuits pour les abonnés PS Plus Essential plaira aux amateurs de courses et de sports extrêmes.

Suite à une fuite, PlayStation a confirmé le prochain lot de jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. Les membres PS Plus des trois niveaux pourront profiter de ce trio de jeux en mai 2023 : Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders. Ces trois jeux seront gratuits pour les abonnés PS Plus à partir du 2 mai.

Les amateurs de course automobile ne manqueront pas de jeter un œil à Grid Legends. Sorti l’année dernière, le dernier jeu Grid de Codemasters (le cinquième de la franchise) est sans doute le meilleur à ce jour. Grid Legends dispose d’un mode histoire cinématique, d’un mode multijoueur multiplateforme pouvant accueillir jusqu’à 22 joueurs et d’une suite de création qui vous permet de créer vos propres circuits. C’est un bon jeu à découvrir, que vous soyez un fan inconditionnel de course ou un joueur occasionnel, car il s’agit d’un jeu de course hybride arcade-simulation avec des paramètres personnalisables. Les versions PS5 et PS4 de Grid Legends seront toutes deux à gagner.

Pour les amateurs de sports extrêmes, Descenders vaut le coup d’œil en mai. Le jeu de cyclisme en descente qui a une accroche simple : faire du vélo vite, très vite. Ce jeu de VTT propose des pistes générées de manière procédurale pour garder les choses fraîches, et votre vélo lui-même a des permutations spéciales qui utilisent des systèmes de roguelike. Descenders est amusant, que vous jouiez en solo ou avec des amis en ligne. C’est aussi l’un de ces jeux de sport qui est assez facile à prendre en main, mais il faut y consacrer du temps pour vraiment maîtriser son style unique.

Chivalry 2 est un jeu multijoueur totalement différent. Vous incarnez un guerrier médiéval sur d’immenses champs de bataille avec 64 joueurs. Joué à la première personne, Chivalry 2 est un jeu rapide et sanglant qui propose plus de 30 armes différentes, un système de classes et de sous-classes diversifié et des montures. Oui, vous pouvez piétiner vos adversaires à cheval.

N’oubliez pas de réclamer les jeux gratuits PS Plus du mois d’avril avant qu’ils ne soient remplacés par de nouveaux jeux le 2 mai.