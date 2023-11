Le prix du GPU Nvidia RTX 4090 est officiellement ridicule

Le moment d’acheter était il y a environ six mois, apparemment.

Si vous envisagiez d’acheter une RTX 4090 pour offrir un cadeau de Noël à un proche, vous allez avoir du fil à retordre. Au cours des derniers mois, les prix de ces cartes ont lentement grimpé, et maintenant ils sont officiellement devenus fous. Pire encore, il est difficile d’en trouver une en stock, donc si vous étiez vraiment à la recherche d’une RTX 4090, vous devriez probablement l’oublier jusqu’à ce que les choses se calment un peu, en supposant que cela se produise l’année prochaine.

Sur Amazon, par exemple, la seule carte disponible est la carte Zotac AMP Extreme, qui coûte 2 267 €, soit près de 700 € de plus que le prix de vente conseillé. Il s’agit de l’offre la plus haut de gamme de la société, et elle est overclockée, mais cela reste un prix élevé. La situation est la même chez Newegg, qui a plus de cartes en stock, mais toutes à plus de 2 200 $, ce qui signifie que l’époque où ces cartes ne coûtaient que 1 700 $ est révolue. Newegg a quatre cartes en stock, la moins chère étant la même que celle d’Amazon – Zotac AMP Extreme – pour 2 249 €.

La situation est encore pire chez Best Buy, le seul endroit où l’on peut habituellement trouver des cartes Founders Edition de Nvidia. À l’heure actuelle, le site n’a pas une seule RTX 4090 en stock, vous ne pouvez donc pas espérer y trouver une carte FE de sitôt. De plus, selon Videocardz, il n’est plus possible d’acheter une carte chez Microcenter avec les frais de port inclus. Vous devrez donc vous rendre dans l’un de leurs magasins, ce qui n’est pas évident pour tout le monde. Enfin, B&H Photo propose une gamme complète de cartes RTX 4090 sur son site web, mais aucune n’est en stock.

La situation semble résulter des sanctions américaines contre la Chine, qui empêchent le pays d’acquérir des GPU haut de gamme et des accélérateurs d’IA auprès de Nvidia et de ses concurrents. Par exemple, la semaine dernière, la branche chinoise de Nvidia a retiré la RTX 4090 de son site web, selon PCMag. En prévision de cet événement, les habitants du pays semblent avoir acheté autant de RTX 4090 qu’ils le pouvaient, ce qui pourrait être à l’origine de la sécheresse actuelle. Il a également été rapporté que des personnes ont réaffecté des RTX 4090 à des charges de travail de centres de données, car il s’agit du GPU le plus puissant qu’ils ont pu acquérir compte tenu des sanctions, et il faudra donc s’en contenter.

Quoi qu’il en soit, la situation est actuellement assez sombre pour les joueurs 4k aux Etats-Unis qui ne peuvent pas acheter une RTX 4090 à un prix raisonnable. Étant donné que les sanctions américaines ne seront pas levées de sitôt, et qu’il est peu probable que Nvidia augmente la production de ce GPU si tard dans son cycle de vie, cela pourrait marquer la fin des jours où la RTX 4090 était relativement facile à acheter.