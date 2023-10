Le scénariste original de The Avengers utilise un terme obscène pour décrire Joss Whedon

Le réalisateur d’Avengers, Joss Whedon, est bien connu pour être une figure toxique à Hollywood, et une nouvelle histoire vient d’être révélée sur son comportement passé.

Comme le montre l’histoire de Joss Whedon, le réalisateur de The Avengers, tout le monde a un ancien patron pour lequel il a des mots durs. Mais lorsque ce patron est responsable de la perte de crédit de l’un des films de super-héros les plus acclamés de tous les temps, ces mots peuvent être accompagnés d’un vitriol tout à fait compréhensible.

C’est apparemment ce qui s’est passé lorsque Whedon a pris la direction du film The Avengers en 2012, évinçant un scénariste particulier d’un poste qui aurait fait partie intégrante du lancement de l’immensément populaire Marvel Cinematic Universe. Mais ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de la façon dont Whedon a écarté le scénariste Zak Penn du projet sans la moindre courtoisie. Compte tenu des abus commis par Whedon sur des projets comme Buffy contre les vampires, cela peut sembler anodin. Mais il s’agissait d’un film qui pouvait faire carrière.

Dans le nouveau livre MCU : The Reign of Marvel Studios (via Heroic Hollywood) des auteurs Joanna Robinson, Dave Gonzales et Gavin Edwards, Penn a parlé de son expérience avec Whedon. “Tous les autres réalisateurs dont nous avions parlé, Joss n’était pas sur la liste”, a-t-il expliqué. “J’ai entendu dire qu’il allait réécrire le scénario lui-même. Il n’a même pas voulu me rencontrer – alors que, soit dit en passant, j’appelle toujours le scénariste que je remplace. J’estime que c’est une question de courtoisie.” Il semble évident que Penn avait de bonnes raisons d’être mécontent de la façon dont les choses se sont déroulées.

Comme Whedon a procédé au licenciement sans donner d’explication, Penn a décidé d’appeler le réalisateur lui-même, dans l’espoir de mettre fin à la situation à l’amiable, sans qu’il n’y ait de malaise entre eux. Il m’a dit : “Non, ce n’est pas gênant pour moi. Je suis en train de vous réécrire”, a déclaré Penn à propos de cette interaction. “Il est devenu évident qu’il n’avait aucun intérêt à ce que je sois impliqué de quelque manière que ce soit dans le film. À ce stade, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi quelqu’un serait en colère dans cette situation, et Penn a exprimé sa frustration dans un langage compréhensible.

“Je pense que c’est un d-k”, a ajouté Penn. “Je pense que c’est une mauvaise personne, et c’était vraiment surprenant. N’oubliez pas que mon bonus est basé sur mon crédit. Donc littéralement des millions et des millions de dollars, ce qui n’est pas le problème ici, mais qui sont sortis de ma poche pour aller dans celle de Joss”. C’est une raison suffisante pour traiter n’importe qui de tous les noms. Même si Whedon a mal compris Loki et d’autres aspects de The Avengers, la façon dont il aurait géré les choses en coulisses aurait incommodé le plus calme des hommes.

Il y a eu des comportements grossiers tout au long de l’existence du MCU, qui ont même poussé des stars comme Brie Larson à démissionner à cause de la toxicité des fans. Mais il est facile d’oublier qu’une grande partie de cette toxicité peut venir de l’intérieur, même avec des gens comme Whedon, que les fans ont passé des décennies à vénérer comme un créateur cool et progressiste avant que les allégations ne commencent à être rendues publiques. C’est une bonne chose que de plus en plus de gens dénoncent les comportements abusifs, sexistes et toxiques de personnalités influentes comme Whedon, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les choses ne soient plus sûres pour les personnes concernées. Espérons que le MCU soit au moins devenu plus conscient de ce genre de situations.