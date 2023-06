Le secret bien gardé de Dune 2 : Une source improbable dévoile une inspiration inédite !

Dune : Part 2 a désormais un lien intéressant avec un autre projet de Warner Brothers. Le réalisateur a personnellement fait appel à un showrunner d’une série au succès extraordinaire pour l’aider à rédiger le scénario.

Dune est sorti en 2021 et a été un succès au box-office, rapportant 402 dollars. En outre, le film a été largement acclamé par les critiques et le public. Le film a été nommé pour 10 Oscars et en a remporté 6. La suite sera centrée sur Paul, interprété par Timothee Chalamet, qui tente de ramener la paix sur Arrakis tout en se vengeant de la mort de son père. Denis Villeneuve et Jon Spaihts reviennent pour coécrire la suite. Malgré le succès du premier film, le réalisateur voulait encore plus de talents pour l’aider à écrire le scénario.

Craig Mazin, co-showrunner de The Last of Us sur HBO, a expliqué à Josh Horowitz sur le podcast “Happy Sad Confused” que Villeneuve, qui réalise également Dune : Part 2 l’a contacté pour l’aider à travailler sur le scénario. Mazin a également déclaré qu’il se concentrait sur la télévision et qu’il se tenait presque entièrement à l’écart du cinéma, mais qu’il ferait quelques exceptions. “Je travaillerai avec certains réalisateurs lorsqu’ils m’appelleront parce que je les aime et parce qu’ils sont brillants”, poursuit-il. “Si Denis Villeneuve m’appelle, alors absolument. Je suis là pour trois, quatre semaines – un mois – pour travailler sur ce que vous faites.

Mazin recevra également un crédit d’auteur pour sa contribution au scénario, crédit qu’il n’aurait pas obtenu pour son travail avant 2022. En janvier 2022, la Writer’s Guild of America a annoncé que les noms des scénaristes apparaîtraient au générique de fin d’un film et dans les bases de données de l’industrie pour le travail qu’ils ont effectué “en fournissant des services d’écriture couverts par la WGA sur des longs métrages qui ne reçoivent pas de crédit d’écriture”, selon la page officielle de la guilde. Mazin a déclaré : “Vous arrivez, vous faites un peu de travail, puis vous partez. Avant, on ne pouvait même pas dire cela… Mais maintenant, il y a ce [crédit] supplémentaire pour le matériel littéraire”.

Il est bon de voir que des écrivains talentueux comme Mazin peuvent enfin être crédités pour leur participation à l’écriture de scénarios de films. Villeneuve n’est pas le seul grand réalisateur à avoir été impressionné par The Last of Us : Steven Spielberg a envoyé une note pour faire part de sa réaction à l’un des épisodes. L’écriture des séries Dune et The Last of Us était phénoménale, et les deux groupes créatifs travaillent ensemble sur Dune : Part 2, les attentes sont très élevées.