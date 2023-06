Le Xbox Game Pass a une grande journée le 11 juin

Le Xbox Game Pass a été un peu négligé ces derniers temps, avec seulement quelques grands titres arrivant sur le service chaque mois, mais cela pourrait changer le 11 juin.

Depuis six ans maintenant, le Xbox Game Pass est régulièrement considéré comme l’une des meilleures offres de jeux vidéo, proposant plus de 100 jeux vidéo pour une somme très raisonnable chaque mois. Mais si la valeur du Xbox Game Pass a toujours été bonne, elle s’est nettement affaiblie au fil des ans, et les derniers mois ne sont que les exemples les plus récents et les plus évidents de cette tendance.

Bien que 2023 ait vu un certain nombre d’excellents jeux arriver sur le Xbox Game Pass, allant de portages de jeux classiques comme Persona et Age of Empires 2, à des sorties de jeux tiers comme Atomic Heart et Wo Long : Fallen Dynasty, ces sorties sont rares. Malheureusement, la majorité de la production mensuelle du Xbox Game Pass cette année a été un peu terne, mais tout cela pourrait être sur le point de changer, avec potentiellement une horde de nouvelles excitantes à venir le 11 juin.

Le 11 juin pourrait être une journée monumentale pour le Xbox Game Pass

Depuis ses premiers débuts en juin 2017, le Xbox Game Pass a été un point central de chacune des présentations estivales de Xbox, et d’à peu près tous les autres événements qu’elle organise. La phrase “Disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass” est devenue synonyme des présentations de Xbox, arrivant généralement juste avant ou immédiatement après une révélation passionnante. Au cours d’une présentation d’une heure, les fans peuvent finir par entendre cette phrase plusieurs dizaines de fois, et ce type de répétition de la marque ne fait que renforcer la valeur du Xbox Game Pass.

Le 11 juin, Xbox organisera sa présentation annuelle de jeux et, comme chaque année, on peut supposer que le Xbox Game Pass sera une fois de plus très présent. Après le lancement décevant de Redfall sur le Xbox Game Pass, il est très probable que Xbox veuille pousser le Game Pass encore plus fort que jamais, et révéler une tonne de jeux qui arriveront sur le service au cours des 12 prochains mois. Xbox a utilisé une stratégie similaire pour son précédent Summer showcase en 2022, et bien que beaucoup de ces titres Xbox Game Pass n’aient pas été lancés dans les délais prévus, il s’agit toujours d’une tactique marketing efficace, et c’est un excellent moyen de convaincre une fois de plus les abonnés que le Xbox Game Pass offre une valeur ajoutée incroyable.

Bien que le contenu du prochain Xbox Showcase n’ait pas encore été entièrement révélé, quelques titres prometteurs sont presque assurés d’y figurer. Forza Motorsport est l’un de ces titres, qui pourrait recevoir une date de sortie en 2023 lors de cet événement. Le reboot tant attendu de Fable devrait également faire son apparition.

Le nouveau et mystérieux RPG Avowed d’Obsidian est également un candidat probable pour le Showcase Xbox du 11 juin, puisqu’il a été présenté pour la première fois il y a près de trois ans. Lies of P pourrait également faire son apparition, puisque sa sortie est apparemment toujours prévue pour le mois d’août au plus tôt. Xbox a également confirmé que le très attendu Starfield de Bethesda fera l’objet d’un direct dédié immédiatement après le Xbox Showcase, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour que d’autres jeux soient mis en avant dans le showcase précédent.

Ces quatre titres suffisent à eux seuls à satisfaire de nombreux abonnés au Xbox Game Pass, surtout si leurs dates de sortie sont confirmées. Mais certains fans auront besoin de quelques annonces supplémentaires pour être convaincus que le Xbox Game Pass a un programme intéressant devant lui. L’année dernière, le Xbox’s Showcase présentait 22 jeux distincts pour le Xbox Game Pass, et si Xbox veut réparer les erreurs de Redfall, il va falloir faire exactement la même chose cette année, voire même aller plus loin.