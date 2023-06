Le Xbox Game Pass confirme 10 jeux Day One supplémentaires

Microsoft a officiellement révélé 10 jeux supplémentaires qui seront proposés dans les mois à venir dans le cadre de son service d’abonnement Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass est la pièce maîtresse de la stratégie actuelle de Microsoft en matière de jeux, l’entreprise veillant à ce qu’un flux constant de nouveaux jeux soit régulièrement ajouté à la gamme.

Les nouveautés les plus intéressantes du Xbox Game Pass sont toujours celles qui sortent le premier jour. Bien que les fans apprécient certainement de voir des jeux classiques ajoutés à la gamme Xbox Game Pass, les nouveautés du jour sont ce qui rend l’abonnement au Xbox Game Pass vraiment intéressant. Microsoft a passé ces deux derniers jours à mettre en lumière toute une série de nouveaux jeux qui seront disponibles dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, et vient de lever le voile sur 10 autres.

Microsoft a mis en avant 10 jeux supplémentaires qui seront disponibles dès le premier jour sur le Xbox Game Pass. Les jeux en question sont Another Crab’s Treasure, Galacticare, Harold Halibut, Little Kitty Big City, Mineko’s Night Market, Neon White, Sea of Stars, Techtonica, The Book Walker et The Wandering Village. Aucune information précise sur la date de sortie n’est disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais nous devrions en savoir plus dans un avenir proche.

Liste des nouveaux jeux Xbox Game Pass

Another Crab’s Treasure

Galacticare

Harold Halibut

Little Kitty Big City

Mineko’s Night Market

Neon White

Sea of Stars

Techtonica

The Book Walker

The Wandering Village

De tous ces jeux, Neon White est sans doute le meilleur. Neon White fera ses débuts sur Xbox en tant que jeu Game Pass, mais il est déjà sorti sur PC, Switch, PS4 et PS5. Neon White a reçu des critiques élogieuses sur les autres plateformes sur lesquelles il a été mis à disposition, les fans faisant l’éloge de sa tournure innovante sur le genre du jeu de tir à la première personne et de son scénario inspiré de l’anime. Neon White est un succès assuré pour le Game Pass chaque fois qu’il rejoint la gamme.

Bien sûr, il est tout à fait possible que les autres nouveaux jeux qui arrivent sur le Xbox Game Pass fassent un tabac également, avec Another Crab’s Treasure et Sea of Stars qui semblent particulièrement prometteurs. Inutile de dire que les abonnés au Xbox Game Pass ne devraient jamais être à court de nouveaux jeux intéressants.

Les abonnés au Xbox Game Pass qui s’intéressent davantage aux jeux AAA à plus gros budget devraient également avoir de quoi se réjouir. Après tout, Starfield sortira en septembre et Forza Motorsport en octobre, ainsi qu’un grand nombre d’autres jeux AAA qui devraient rejoindre la gamme Game Pass cette année et au-delà.