League of Legends : Naafiri est le nouveau champion, voici ce qu’il faut savoir

Avec le patch 13.14 de fin juillet, un nouveau champion arrive dans League of Legends. Dans cette version, Riot Games présente Naafiri, un assassin qui cherche sa proie dans tous les recoins de la Faille de l’invocateur. Voici les détails.

League of Legends : Qui est Naafiri ?

Naafiri est une championne darkin qui, comme ses semblables, est liée à l’arme qu’elle contient. Elle possède une conscience collective qui la lie à sa meute, ce qui lui permet de se déplacer avec des mécanismes qui impliquent plus d’individus.

Le Limier de Fer chasse avec sa meute avec laquelle elle survit dans le désert de Shurima (la même région qu’Azir et Ashkan). De plus, la nouvelle championne partage sa conscience avec une ancienne déesse guerrière darkin, ce qui lui confère une forte personnalité.

La championne est liée à une dague rougeâtre aux tons rosés qui était cachée dans une crypte, trouvée par un pillard. Cependant, il connaissait les dangers de toucher la dague, il l’a donc évitée et a empêché la championne de posséder son corps.

Quelles sont les capacités de Naafiri ?

Son passif : Nous sommes plus

Elle invoque sa meute, qui se prépare à attaquer les cibles qu’elle pointe.

Q : Les dagues du Darkin

Le Darkin est capable de lancer une paire de dagues dont les dégâts augmentent si la cible saigne déjà.

La meute se jette sur les proies à portée.

W : Proie en vue

Naafiri et sa meute se dirigent vers un ennemi, entrent en collision avec le champion adverse et lui infligent des dégâts.

E : Eviscerate

Le chien de fer avance et recule, capable d’atteindre les ennemis et d’infliger des dégâts dans une zone confinée, puis se retire pour soigner ses compagnons.

R : Appel de la meute

La championne est capable d’optimiser sa meute et même d’engendrer de nouveaux compagnons. De plus, elle augmente sa vitesse et sa vision. Elle peut également déployer un bouclier.