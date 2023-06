League of Legends s’enrichit d’un nouveau rang

Ce 8 juin, Riot Games a annoncé l’apparition d’un nouveau rang dans League of Legends. C’est ce que Jeremy ‘Brightmoon’ Lee, producteur exécutif de LOL, et Andrei van Roon, responsable du League Studio, ont partagé dans une vidéo.

Clash, clasificatoria y aspectos | Actualización dev - League of Legends

Lire cette vidéo sur YouTube

Ils ont parlé des mises à jour du tournoi qualificatif, notamment d’un nouveau niveau et d’un changement important dans les promotions. C’est vers le début de cette vidéo, qui dure plus de six minutes, qu’ils abordent un sujet très important.

Le nouveau niveau de League of Legends s’appelle Émeraude et se situe entre le Diamant et le Platine. L’idée derrière cette nouvelle étape du classement est de répondre aux inquiétudes de nombreux joueurs.

Tout simplement parce qu’il ne manquait pas de ceux qui trouvaient qu’il y avait un grand écart entre les rangs susmentionnés.

Selon Van Room, les changements de qualification interviendront à la mi-saison, en juillet. Il a ensuite parlé des classements.

Andrei van Roon a fait remarquer que la plupart des joueurs sont de niveau Argent ou inférieur dans League of Legends, et que seuls quelques-uns sont au-dessus du niveau Or 4.

Pour lui, la répartition est trop axée sur les rangs inférieurs.

Riot Brightmoon y Riot Meddler vuelven con 100 pc nuggets para la última actualización dev sobre: ❇️Actualizaciones de clasificatorias

🏆Mejoras a Clash

🍄Progreso de AAS

🌟Aspectos de Guardianas Estelares

🌹Nuevo aspecto definitivo

➕¡Y más! 🎬 https://t.co/pCuIfW69Wh pic.twitter.com/Jnbc65zhkQ — League of Legends LATAM (@lollatam) June 8, 2023

Pour Van Room, il est préférable d’utiliser le large éventail qui existe dans le jeu pour montrer le nombre de niveaux de compétences par joueur. Au lieu de les classer tous dans des catégories aussi étroites, il est préférable d’utiliser le large éventail existant dans le jeu pour montrer le nombre de niveaux de compétences par joueur.

Ils vont donc modifier la répartition des critères de qualification, mais ils ne vont pas cumuler les utilisateurs des rangs Diamant et supérieurs. C’est la raison pour laquelle le nouveau rang Émeraude a été ajouté à League of Legends.

Mais en même temps, les exigences en matière de compétences pour le rang Diamant+ resteront les mêmes qu’aujourd’hui. Dans un billet sur le blog de développement, vous trouverez plus de détails sur ce changement et l’impact qu’il aura.

Dans la vidéo, il y a d’autres commentaires sur les changements à venir pour LOL, y compris la suppression des promotions qui vous permettent de monter de division.

Il s’agit d’une stratégie présente dans d’autres titres multijoueurs de Riot Games, comme Valorant.