Les Carnets de Max Liebermann saison 3 : un aperçu de ce qui nous attend sur France 3

Alors qu’il commençait enfin à progresser dans sa romance avec Amelia Lydgate, admirée de longue date, Max Liebermann a tout gâché en renouant avec son ancienne fiancée Clara Weiss – et c’est là que nous avons laissé le jeune médecin à la fin de la saison 2 des Carnets de Max Liebermann (Vienna Blood). “Les triangles amoureux sont omniprésents”, a déclaré Matthew Beard, qui incarne Max, lors d’une table ronde sur la troisième saison à venir.

“La relation qui fonctionne le mieux dans l’ensemble est la nôtre, en fait”, a ajouté Juergen Maurer, qui joue Oskar Rheinhardt, l’homologue de Max dans le rôle de l’inspecteur. “Un vieux couple”, dit-il en riant.

Dans la troisième saison, ce “vieux couple” se réunit à nouveau pour résoudre trois nouvelles affaires, qui se déroulent dans les univers distincts de la mode, du commerce des antiquités chinoises et du tout nouveau monde du cinéma. Ils sont aidés dans leur travail, non plus par Amelia, qui est retournée en Angleterre, mais par deux autres femmes de leur vie : Clara, devenue journaliste de mode, et Leah, la sœur de Max, qui travaille désormais dans l’entreprise familiale sous la direction de son père Mendel. La présence de Leah à l’écran s’accroît également d’une autre manière : elle a un intérêt amoureux. “Cela fait trois saisons que j’en veux un”, a déclaré Charlene McKenna, qui incarne Leah, lors de la table ronde.

Oskar et Max continuent également d’évoluer, Oskar devenant un expert dans le genre de déduction psychologique qui fait la force de Max. “Il y a même des moments où je rayonne devant [Oskar], fier de la façon dont vous semblez avoir résolu le problème”, a déclaré Beard à propos de Max.

Beard et Maurer ont déclaré qu’ils avaient une sorte d’alchimie “sans effort” sur le plateau, et l’ensemble de la distribution et de l’équipe de production semble apprécier de travailler ensemble : en particulier, McKenna et Conleth Hill, qui joue Mendel, ont fait beaucoup de plaisanteries entre eux pendant la table ronde. “L’effort consiste à ne pas trop s’amuser”, a déclaré McKenna à propos du tournage. “Je peux dire, la main sur le cœur, que je serais fier d’avoir l’un ou l’autre comme enfant”, a déclaré Hill à propos de McKenna et Beard.

Vienna Blood: Season 3 - Preview

Lire cette vidéo sur YouTube

La troisième saison a été tournée à Budapest plutôt qu’à Vienne, mais le changement de lieu (et le retard dû à la pandémie) ne semble pas avoir perturbé les acteurs. “Je n’ai jamais connu cela, où vous construisez une relation de plusieurs années avec un autre acteur”, a déclaré Beard à propos de Maurer. “J’ai vraiment, vraiment apprécié cela”.

“Lorsque vous revenez sur le plateau, que vous enfilez votre costume, que vous voyez l’un de ces fabuleux décors construits et décorés, vous avez l’impression que l’année et demie qui s’est écoulée entre le dernier tournage et le tournage actuel semble ne plus exister”, a déclaré Maurer.

“Dès que vous enfilez le corset, votre posture est différente”, a déclaré McKenna. “Cela change immédiatement certaines de mes caractéristiques physiques : comment je bouge, comment je marche, comment je fais des gestes. Et puis, quand vous êtes dans ces lieux, il y a une telle grandeur. Tout est surélevé, et on ne se sent pas si farfelu en étant si chic, si huppé et si sophistiqué”.

“Le fait que vous filmiez dans des endroits qui vous feraient normalement tomber en pâmoison”, a ajouté Amelia Bullmore, qui joue Rachel, la mère de Max et Leah, “ces endroits sont considérés comme allant de soi par votre personnage, ce qui vous dit tout”.

Robert Dornhelm, le metteur en scène du spectacle, apprécie également les acteurs et leur facilité à se glisser dans la peau d’un personnage. “On a l’impression d’assister à une production de haut niveau de la BBC”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas grand-chose à faire, car chaque note est juste. C’est comme jouer sur un Stradivarius ou un instrument merveilleux où les tons sont tous corrects ; il n’y a pas de fausses notes. Il suffit de toucher un peu et c’est encore mieux. Cela ne demande pas beaucoup de talent de metteur en scène”.

Dornhelm, qui a été nominé pour l’Oscar du meilleur documentaire, a été surpris lorsqu’on lui a proposé de travailler sur Les Carnets de Max Liebermann. “Je suis la dernière personne qualifiée pour les histoires de meurtre et de mystère”, a-t-il déclaré. “Si je n’avais pas eu les éléments historiques, littéraires et musicaux pour jouer, j’ai accepté parce qu’il y avait beaucoup plus que le mystère. Je suis plus proche de Max Liebermann : la psychologie des personnages et le contexte de l’histoire. Que se passe-t-il à l’époque ? Qui sont les artistes de l’époque ? Quelle est l’évolution politique, l’antisémitisme ?

Steve Thompson, le scénariste de la série qui l’a adaptée des romans Liebermann Papers de Frank Tallis, est également fasciné par le cadre historique. “Nous avons un producteur fantastique, Andreas, qui semble en savoir plus sur l’histoire de Vienne que tous les autres Viennois réunis”, a-t-il déclaré. “Le simple fait de passer du temps avec lui est incroyable, car ces joyaux tombent de sa bouche, et il vous parle soudain d’un scandale politique à Vienne en 1910 dont je ne savais rien, et je m’empresse de tout noter… La quantité de détails vraiment riches et juteux que nos producteurs connaissent sur Vienne est pour moi un véritable plaisir à écouter.

Nous espérons que ces informations factuelles contribueront à animer la série et à la rendre passionnante à regarder. Vous pourrez le découvrir par vous-même à partir du 10 septembre 2023 sur France 3.