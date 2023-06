Les développeurs de Final Fantasy 16 révèlent leurs 3 jeux Final Fantasy préférés

Certains des principaux développeurs du prochain Final Fantasy 16 viennent de révéler leurs trois jeux préférés de la franchise JRPG. Final Fantasy a plus de 35 ans d’histoire, la franchise est donc suffisamment ancienne pour que la plupart de ces développeurs aient joué à au moins quelques jeux dans leur jeunesse, voire aient participé au développement de certains d’entre eux, et ils ont donc des opinions assez tranchées sur les meilleurs.

Les jeux de la franchise Final Fantasy figuraient parmi les meilleurs JRPG des années 90, mais les titres les plus récents n’ont pas réussi à obtenir la même reconnaissance. Aujourd’hui, les développeurs de Final Fantasy 16 ont pour mission de recréer le succès de ces jeux classiques et, pour ce faire, ils ont pris le temps de se remémorer quelques-uns des plus grands succès de la franchise.

Récemment, plusieurs des développeurs de Final Fantasy 16 ont expliqué à IGN quels étaient leurs jeux préférés de la franchise. Hiroshi Takai, le réalisateur de FF 16, a par exemple choisi Final Fantasy 5, 6 et 10 comme ses 3 meilleurs jeux. Selon lui, le cinquième opus est le premier sur lequel il a travaillé en tant que développeur, et il a adoré le système de combat, c’est pourquoi il est son préféré. Le développeur créatif Kazutoyo Mehiro a choisi FF 5, Tactics et 12, faisant également l’éloge du système de combat de FF 5 et le définissant comme une source d’inspiration. Le directeur des combats Ryota Suzuki a choisi FF 3, 10 et 5. Son jeu préféré est le troisième, qui l’a encouragé à jouer à d’autres RPG et qui présentait un système dans lequel il était possible de changer de travail pour la première fois.

Les autres développeurs interviewés sont Naoki Yoshida (producteur), Hiroshi Minagawa (directeur artistique) et Michael-Christopher Koji Fox (directeur de la localisation). Yoshida a choisi Final Fantasy 1, 3 et 7, tandis que Minagawa a opté pour 3, 5 et 12. Enfin, Koji Fox a choisi FF 5, 11 et 14. Curieusement, tous les développeurs ont mentionné Final Fantasy 5 dans leur liste, ce qui peut amener à se demander dans quelle mesure il a influencé le développement de Final Fantasy 16, qui a été exclu de leurs choix pour des raisons évidentes.

La sortie de Final Fantasy 16 est prévue pour la semaine prochaine, et les joueurs peuvent d’ores et déjà jouer à la démo de Final Fantasy 16 pour découvrir le travail de ces développeurs avant de décider de l’acheter ou non. Tous les possesseurs de PS5 peuvent télécharger la démo gratuitement, et ils auront la chance d’essayer les capacités de Clive ainsi que de jouer pendant environ deux heures.