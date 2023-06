Les fans de Genshin Impact remarquent un détail “désagréable” sur les queues de Kirara

Kirara a deux queues en bon “chat” qu’elle est, mais elles ont un détail étrange que seuls quelques joueurs ont remarqué.

Avez-vous déjà mis la main sur Kirara ? Vous savez déjà que les bannières de Yae Miko et Yoimiya sont actuellement disponibles dans Genshin Impact, mais ils ont ajouté un nouveau personnage jouable sous la forme de Kirara, un chat humanoïde. Oui, comme Diona, mais en plus grand. Et les gens sont tombés amoureux de son design, si bien que de nombreux joueurs ont opté pour l’une de ces deux bannières afin de l’obtenir.

Donc oui, Kirara, malgré ses quatre étoiles, est devenue un personnage très populaire. Cependant, il est bon de préciser que les fans de Genshin Impact amoureux de son design ont remarqué quelque chose d’un peu…. troublant ? Je n’irais pas aussi loin, mais vous savez que les gens ont tendance à exagérer. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin et je vais vous montrer ce détail de son design.

L’étrange détail des queues de Kirara dans Genshin Impact

Vous savez déjà que Kirara a deux queues, n’est-ce pas ? Eh bien, un utilisateur de Reddit appelé Feed_or_Feed a partagé une capture d’écran de Genshin Impact montrant Kirara avec le dos tourné, de sorte que vous puissiez voir ses queues. Vous pouvez voir l’image ci-dessous :

En effet, il a remarqué que les queues ont des formes hexagonales

L’utilisateur lui-même a déclaré qu’il “ne peut pas gérer le fait que Kirara a des queues hexagonales”

Cela en a surpris plus d’un, car si vous ne regardez pas à cet endroit précis, elles semblent totalement arrondies

C’est quelque chose qui est fait dans leurs deux queues, sûrement pour économiser des ressources et améliorer les performances… ou pas, qui sait

Le post a à l’heure où nous écrivons ces lignes plus de 7 000 upvotes, ce qui prouve qu’il a pris toute la communauté par surprise. Soit ça, soit ils sont tout simplement d’accord et ne comprennent pas pourquoi leurs queues sont hexagonales.